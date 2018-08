Do’s and don’ts: zo houd je die basilicumplant wél levend

Ze zien er in de supermarkt altijd zo gezellig groen uit, maar eenmaal op een plankje in de keuken laat-ie vaak al snel zijn blaadjes hangen die steeds bruiner worden. Herkenbaar? Met deze do’s and don’ts is dat verleden tijd:

Lees ook: Heeft het nut om luchtzuiverende planten in huis te halen?

1. Pluk niet alleen de blaadjes

Huh, daarom heb je ‘m toch aangeschaft? Jazeker, maar het is beter om de gehele stengel eraf te knippen, tot ongeveer een centimeter boven de aarde. Zo gaat de energie naar de wortels, in plaats van naar de stengels, en gaan er nieuwe blaadjes groeien.

2. Giet er geen water op

Dat je de plant moet bewateren staat natuurlijk buiten kijf, maar de manier waarop is hierbij ook belangrijk. Deze groene vriend wordt namelijk niet blij van een plens bovenop, maar drinkt liever vanaf beneden. Dompel de basilicum dus onder in een bakje water, of zet ‘m op een schoteltje waar je wat water op schenkt.

3. In de zon, maar niet té

Het is een kritisch plantje, die basilicum. Want, ja in de zon, maar nee, niet te erg. Volle zon laat ‘m verdorren. De gulden middenweg (beetje zon & schaduw) werkt dus het beste.

4. Haal ‘m uit zijn pot

Geef die wortels wat ruimte! Zorg dus dat je een wat grotere pot met verse aarde klaar hebt staan. Het fijnst is als die pot onderin gaatjes heeft zitten, zodat de plant z’n vocht van onderen op kan zuigen (zie punt twee).

5. Buiten is altijd beter

Midden in de winter is het geen goed idee, maar tijdens de andere seizoenen kan de basilicumplant prima buiten staan. Beschut tegen de wind en op een plek waar-ie niet constant in de volle zon staat (want zie punt 3), zou hij het goed moeten doen.

6. Lees z’n blaadjes

Zo moeilijk is het eigenijk helemaal niet. Aan de bladeren kun je namelijk zien hoe een basilicumplant zich voelt. Gele bladeren? Iets minder water geven. Bruine bladeren laten je weten dat de plant op een iets zonniger plek mag vertoeven. En groene blaadjes? Dan ben je lekker bezig, gefeliciteerd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Roomed.nl | Beeld: iStock