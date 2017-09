Een donzen dekbed wassen, hoe doe je dat?

Het seizoen wisselt en dat kan betekenen dat jij je luchtige donzen dekbed verruilt voor een warm dekbed. Maar voordat je ‘m in de kast opbergt of simpelweg alleen wilt wassen voor een fris nieuw seizoen: hoe was je eigenlijk een donzen dekbed?

Vaak wordt er gedacht dat het niet kan, maar dat klopt niet helemaal. Het kan wel degelijk gewassen worden en het is nog makkelijk ook. Je moet alleen wel met paar dingen rekening houden. Hier komen ze!

Wat heb je nodig?

Een wasmachine + wasmiddel

Een droger

Een paar tennisballen

Donzen dekbed wassen

Was je donzen dekbed op 60 graden. Na het wassen kun je het donzen dekbed in de droger stoppen. Gooi hier dan ook 2 of 3 tennisballen bij. Zo zorg je ervoor dat het dekbed weer lekker luchtig wordt. Hang na het drogen het dekbed overdag uit op het balkon of in de tuin. Et voilà, het dekbed is weer lekker fris, heerlijk om onder te slapen!

Oh oh, het past niet

In sommige gevallen past het niet om een tweepersoonsdonzendekbed in de wasmachine te stoppen. In dat geval wordt er aangeraden het dekbed naar de stomerij te brengen om te wassen, naar een specialist. Zo weet je in ieder geval dat het op de juiste manier wordt gereinigd en behoudt het donzen dekbed zijn veerkracht.

Hoevaak moet je het wassen?

Bij normaal gebruik wordt een donzen dekbed gemiddeld eens in de vier of vijf jaar gewassen. Weinig hè? Dit verschilt per huishouden.

Dagelijks

Door dagelijks het dekbed op te schudden wordt de vulling weer los gemaakt. Zo blijft het lekker fluffy. Ook is het goed elke dag minimaal één of twee uurtjes de slaapkamer te luchten door een raam open te zetten. Zo blijft het dekbed ook langer fris.

Waarom een donzen dekbed?

Dons isoleert de lichaamswarmte. Dons en veren hebben een hoog vochtopnemend- en regulerend vermogen wat super handig is, aangezien we ’s nachts een hele hoop lichaamsvocht via onze poriën verliezen. Een synthetisch dekbed kan daarom vaak klam aanvoelen. Overdag geeft het donzen dekbed het vocht weer af aan de lucht, waardoor het bed ’s avonds weer luchtig en als nieuw aanvoelt om onder te kruipen.

Hoe was jij het dekbed? Deel jouw tip in een reactie onder het artikel.

In de was: het beddengoed was