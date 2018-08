7 dingen die je nooit in de vaatwasser moet doen

Ben je net verhuisd en heb je nu een keuken mét een vaatwasser? Halleluja! Dat scheelt enorm veel werk, maar het betekent helaas niet dat je nooit meer hoeft af te wassen. Er is namelijk een aantal dingen die niet in de afwasmachine mogen.

Van glazen tot ontbijtkommen en bestek: je gebruikt ze, stopt ze in de vaatwasser en haalt ze er blinkend schoon weer uit. Dat bespaart niet alleen een hoop moeite en tijd, maar óók heel wat irritaties. Toch zijn er een paar dingen die je met de hand moet blijven afwassen, wil je dat ze langer dan één keer gebruiken meegaan, tenminste.

1. Alles van hout

Houten pollepels, slakommen en snijplanken kun je beter met de hand afwassen. Waarom? Als je ze in de vaatwasser stopt, is de kans groot dat ze al gauw krom trekken of gaan barsten, en dat wil je natuurlijk niet.

2. Kristal

Heb je prachtige kristallen wijnglazen in de kast staan? Dan kun je daar maar beter zo zuinig mogelijk mee omgaan. Ze zullen in stukjes uit de afwasmachine kopen, dus met de hand en een sopje is een beter idee.

3. Gietijzeren pan

De meeste gietijzeren pannen zijn niet bepaald goedkoop en daarom wil je er waarschijnlijk langer mee doen dan één kookbeurt. Niet in de vaatwasser doen, dus.

4. Kaasrasp

Om een kaasrasp echt goed schoon te krijgen, heb je toch echt een afwasborstel nodig. Of beter nog: een tandenborstel. Schrobben, afdrogen en hij kan weer de kast in!

5. Pan met antiaanbaklaag

Heb je net een dure pan met antiaanbaklaag op de kop getikt? Hoewel sommige wél in de vaatwasser kunnen, zijn ze niet allemaal bestand tegen de afwasmachine en kan het beschermlaagje aangetast worden. Kwestie van dubbel checken.

6. Koper

Koperen items zijn dé trend van het moment. Wil je dat ze lang mooi blijven? Was ze dan af met de hand, want de vaatwasser kan ervoor zorgen dat er een dof laagje ontstaat dat je lastig weg kunt poetsen.

7. Keukenmessen

Een beetje hobbykok heeft natuurlijk een mooi messenset, waar met zorg mee omgegaan moet worden. De hoge temperaturen van de vaatwasser kunnen ervoor zorgen dat de keukenmessen dof worden en minder goed snijden; was ze dus af met de hand en droog ze meteen af.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock