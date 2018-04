Deze verrassende tips helpen je bij een geslaagde voorjaarsschoonmaak

Met de komst van het nieuwe seizoen gaat het bij velen kriebelen; het is de hoogste tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak waarbij geen enkel hoekje en gaatje wordt overgeslagen. Heerlijk, zo’n fris huis!

Maar liefst één op de drie Nederlanders grijpt de lente aan als hét moment voor een grondige schoonmaakbeurt. Daarom komt Helpling.nl – de website waar je terecht kunt voor het vinden van huishoudelijke hulp – met een paar verrassende tips om je huis nóg schoner te boenen.

1. Ga alle kamers langs

Het idee van een voorjaarsschoonmaak is dat álles aan bod komt, ook de dingen waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt. Denk aan het opruimen van je kledingkast, stoffen achter het bed of het wassen van je gordijnen. Ga alle kamers langs en bekijk wat je nodig onder handen moet nemen.

2. Slaapkamer

Singles, opgelet: uit onderzoek blijkt dat 63 procent van de ondervraagde vrijgezellen een schoon huis belangrijk vindt bij het kiezen van hun partner. De belangrijkste ruimte? Jep, da’s de slaapkamer. Wil je dus indruk maken op je date, dan zal je ervoor moeten zorgen dat de slaapkamer er tiptop uitziet.

3. Stel prioriteiten

Als je bereid bent om eens flink de handen uit de mouwen te steken, lijkt soms alles in huis belangrijk. Dat is niet waar; bedenk daarentegen in welke kamers je de meeste tijd doorbrengt.

4. Meer is niet altijd beter

Associeer jij sop ook met schoon? Fout. Schoonmaakmiddelen werken niet beter als ze meer sop produceren. Als je teveel sop gebruikt, blijft er een plakkerig laagje over waar stof eerder op blijft liggen.

5. Was de dweil

Dweilen heeft alleen zin als de dweil ook écht schoon is; het is voor bacteriën immers de ideale plek om zich te nestelen. Was de dweil daarom iedere keer nadat je hem hebt gebruikt op 60 graden. Kan jouw dweil niet in de was? Koop dan om de twee maanden een nieuwe.

6. Ramen lappen

Als de zon gaat schijnen, zie je ineens hoe vies die ruiten zijn. Maar pas op, dat is niét met moment om met een emmer sop en een trekker in de weer te gaan. Door de warmte van het zonlicht verdampt het water met schoonmaakmiddel veel sneller op het glas, wat zorgt voor lelijke strepen op de ruiten. Je kunt het klusje dus beter bewaren voor een bewolkte dag.

7. Het douchegordijn

Het douchegordijn moet je minstens één keer per jaar wassen, dus waarom niet nu? Was je gordijn op 30 graden, zonder wasmiddel. Het douchegordijn komt veel in aanraking met vocht, waardoor het een broedplaats voor kalk en schimmel is.

8. Sla je kussen niet over

Je slaapt elke nacht op hetzelfde kussen. Door huidschilfers, haar en zweet is je kussen een paradijs voor huismijt, zelfs door de kussensloop heen. Een gemiddeld kussen bevat 350.000 bacteriën, maar gelukkig kan-ie ook in de wasmachine. De truc is om naast je kussen ook een tennisbal in de wasmachine te stoppen. Door het stuiteren van de bal krijgen de veertjes in je kussen niet de kans om aan elkaar te plakken.

