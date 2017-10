Deze dingen mogen nóóit in de vaatwasser

De vaatwasser maakt ons leven een heel stuk makkelijker. Zeker als we veel afwas hebben, is het zo fijn om dat allemaal in de vaatwasser te stoppen. Er zijn echter producten die je écht niet in je vaatwasmachine mag stoppen, omdat ze stuk kunnen gaan of zelfs schadelijk zijn voor je o zo gewaardeerde keukenhulpje.

Nooit in de vaatwasser

We schreven al eens over wat er wél in de vaatwasser mag, maar er zijn ook een aantal dingen die er beslist niet in mogen.

Hout

Stop als-je-blieft nooit meer hout in de vaatwasser. Dit gaat niet alleen over je houten snijplank die kan gaan scheuren of splijten, maar ook over de spatels en schalen. Het hout kan namelijk ook je andere servies aantasten.

Antiek

Je wil het porseleinen, Delftsblauwe servies van je oma natuurlijk zo mooi mogelijk houden, maar in de vaatwasser kunnen de mooie versieringen al snel lelijk worden. Gewoon ouderwets met de hand afwassen, dus.

Kristallen glazen of wijnglazen

Deze glazen zijn erg kwetsbaar en zullen sneller breken in het hete water van de vaatwasser.

Aluminium, koper of tin

Zonde om je bestek of schalen van dit materiaal in de vaatwasser te stoppen, want ze kunnen verkleuren.

Plastic

Hoewel het meeste plastic bestek vaatwasserbestendig is, is het altijd handig om even te checken op de verpakking. De producten kunnen namelijk vervormen in de vaatwasser.

Servies met nog veel etensresten

Spoel je borden en bestek eerst goed af, voordat je ze in de vaatwasser zet. Het afvoerputje kan namelijk verstopt raken.

(Koks)messen

Etensresten kunnen je messen laten roesten waardoor de messen sneller bot worden. Niet echt fijn, natuurlijk. Liever met de hand afwassen dus!

Welke producten stop jij weleens in de vaatwasser?

