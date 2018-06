Brood op het aanrecht bewaren? Beter niet!

Het lijkt de meest voor de hand liggende plek om jouw brood te bewaren: het aanrecht. Toch kun je dit beter niet doen. Zo blijft het ook een stuk langer vers!

Juist als jij jouw brood gewoon lekker laat liggen, zullen er eerder schimmels ontstaan. Dit komt doordat de kamertemperatuur van jouw keuken hier perfect voor is. Misschien logisch is dan ook dat je jouw brood beter meteen na het kopen in kan vriezen. Haal de avond van tevoren wat sneetjes eruit en voilà: je doet er veel langer mee én hebt minder kans op schimmel. Een win-winsituatie dus.

Bron: Libelle | Beeld: iStock