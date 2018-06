Je hebt besloten om de badkamertegels eens een grondige schoonmaakbeurt te geven. Na het poetsen moeten ze natuurlijk weer mooi glanzen en zeker bij zwarte of donkere tegels is het belangrijk dat de (witte) kalkaanslag goed weg is. Dus hoe pak je dat aan? Is het handig om schoonmaakazijn te gebruiken of heb je een beter resultaat met groene zeep, baksoda of chloor?

De badkamertegels schoonmaken is een hele uitdaging. Bereid je daarom goed voor en zorg dat je het volgende in de aanslag hebt: emmer, schuurspons, oude tandenborstel en huishoudhandschoenen. Leg vervolgens alle flessen, sponzen en speeltjes aan de kant die je kunnen hinderen tijdens het schoonmaken. Zo maak je korte metten met kalkaanslag, vuil en schimmel in jouw badkamer!

Met azijn

Schoonmaakazijn is een wondermiddel tegen kalkaanslag. Maak een sopje van warm water en azijn en wrijf er de tegels mee in. Je kunt het mengsel ook in een lege spuitfles doen en het zo op de tegels spuiten. Laat 15-30 minuten inwerken en wrijf de tegels na met een droge doek. Spoel goed na met warm water uit de douchekop. Als je de badkamer goed hebt bijgehouden is deze schoonmaakbeurt voldoende en kun je de schoonmaakartikelen weer opbergen.

Met soda en groene zeep

Is het nog niet schoon genoeg? Dan kun je nu de badkamertegels schoonmaken met baksoda en groene zeep. Meng twee eetlepels groene zeep met acht eetlepels baksoda tot een stevig papje en schuur de tegels hiermee blinkend schoon. De baksoda heeft een ontvettende werking en samen met de groene zeep zorgt het ervoor dat je de tegels moeiteloos schoon krijgt. Als je geluk hebt zijn ook de voegen met deze schoonmaakbeurt een stuk schoner geworden. Wil je ze nog witter hebben? Gebruik dan bleekmiddel voor de finishing touch!

Voegen schoonmaken met bleekmiddel

De voegen van de tegels maak je brandschoon met een oude tandenborstel en bleekmiddel. Het is een klusje, maar dan heb je ook wat! Laat even intrekken en spoel af met de douchekop. De voegen zijn nu witter dan ooit. (zorg wel dat je oude kleding aanhebt als je met bleek in de weer gaat). Tip: wil je kalkaanslag op de badkamertegels voorkomen? Maak alle tegels na het douchen dan droog met een trekker.

Beeld: iStock