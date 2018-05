Hebben! Dankzij dit slimme apparaat hoef je nooit meer te strijken

Eerlijk is eerlijk: strijken vinden we een van de meest vervelende dingen om te doen in het huishouden. Het kost altijd nét meer tijd dan je wilt en als je je kleding niet goed in de kast hangt, is de kans groot dat het er weer gekreukt uitkomt. Zucht.

Lees ook: Je strijkijzer schoonmaken doe je zo

Maar… we hebben goed nieuws voor je, want deze struggle wordt met Effie verleden tijd. Dit apparaat strijkt een hele bups kleding in één keer, en het enige wat jij daarvoor hoeft te doen is de kleding op een hangertje doen en het apparaat aanzetten.

Tijdbesparend

Effie werkt samen met een app die je vertelt wanneer het apparaat klaar is, zodat je er in de tussentijd niet bij hoeft te blijven staan. Daarnaast is het ding hartstikke snel; je kunt er 12 kledingstukken tegelijk inhangen en per item heeft-ie zo’n 3 minuten nodig om het glad te strijken.

Op de website van Effie kun je je inschrijven om op de hoogte te blijven wanneer het ding daadwerkelijk op de markt komt. Wil jij ‘m hebben?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock, YouTube