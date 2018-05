5 dingen die je kunt doen met afwasmiddel naast afwassen

Zonder een druppel afwasmiddel krijg je de vaat niet schoon als je de boel met de hand moet afwassen. Dat is op zich niets nieuws, maar wist je ook dat je met afwasmiddel nog veel meer kanten op kunt in het huishouden?

Als je dacht dat afwasmiddel alleen maar van pas komt wanneer je vieze borden, pannen en servies moet afwassen, heb je het mis. Zo kun je er bijvoorbeeld ook velgen of gereedschap mee schoon krijgen. Nog meer dingen die je kunt doen met afwasmiddel? Je leest ze hieronder:

1. Vlekken verwijderen

Als je een vetvlek in je kleding hebt, kun je dit oplossen door wat afwasmiddel op de vlek aan te brengen. Wrijf het lichtjes in de vlek en was het kledingstuk zoals je gewend bent. Wanneer je het uit de wasmachine haalt, zal je zien dat de vlek is verdwenen.

2. Fruitvliegjes op afstand houden

Last van fruitvliegjes? Afwasmiddel gaat je helpen. Doe er een druppeltje van in een schaaltje met appelciderazijn en zet dat bijvoorbeeld in de vensterbank van de keuken. Na een tijdje zal je zien dat alle vliegjes zich hebben verzameld in het schaaltje; ze komen namelijk af op het mengsel.

3. Keukenkastjes schoonmaken

Niet alleen de vieze vaat wordt schoon van een druppeltje afwasmiddel; ook de keukenkastjes kun je ermee boenen. Doe een beetje van het spul op een vochtig microvezeldoekje en neem hier de keukenkastjes mee af. Hartstikke makkelijk én effectief.

4. Vlekken uit (auto)stoelen

Oh nee, heb je iets zitten eten in de auto maar is dat niet zonder het nodige geknoei gegaan? Pak er dan een vochtige doek bij met wat afwasmiddel erop. Wrijf het lichtjes in en ga er vervolgens nog even overheen met een natte lap. Het zal ervoor zorgen dat de vlek verdwijnt zonder dat de bekleding beschadigt.

5. Fornuis schrobben

Om het fornuis schoon te maken bestaan er een hoop (dure) middeltjes. Wil je voor een goedkopere oplossing gaan? Gebruik dan wat afwasmiddel en een sponsje om het fornuis te boenen. Dit zal de vetvlekken als sneeuw voor de zon doen verdwijnen.

