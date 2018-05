Zo krijg je die aangebrande pan in een handomdraai weer schoon

Oh jee, je lette even niet op en nu is je eten én pan aangebrand. Nu kun je het allebei wel weggooien… Voordat je dat doet, probeer dan eerst eens dit volgende trucje om jouw kookgerei te redden.

Alles wat je nodig hebt is een kopje witte azijn, twee eetlepels zuiveringszout (baking soda), een glas water en een schuurspons. Je zet de aangebrande pan weer op het vuur en voegt vervolgens het water en de witte azijn toe. Dit laat je even koken en haalt ‘m daarna van het vuur. Nu voeg je het zuiveringszout toe en je zult zien dat alles een beetje gaat bruisen. Dit laat je dan even goed inwerken. Als dat klaar is kun je dit mengsel weggooien en alles eruit boenen met een schuursponsje. Easy peasy lemon squeezy.

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Giphy