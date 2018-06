Ben jij een echte schoonmaakfanaat en haal je de stofzuiger het liefst drie keer per dag door je huis? Dan is het te hopen dat je dat op de juiste manier doet. Sommige schoonmaakfouten zorgen er namelijk voor dat je huis juist viezer wordt in plaats van schoner. Say what?!

Schoonmaakgoeroes op de website Expert Home Tips hebben de grootste schoonmaakfouten onthuld, waarvan je huis juist viezer wordt. Wij zetten er 8 voor je op een rijtje.

1. Snijplank wassen met afwasmiddel

Heb je rauw vlees gesneden op je snijplank? Dat laat schadelijke bacteriën achter die niet te verwijderen zijn met een beetje afwasmiddel. Hoe dan wel? Zet je plank na gebruik even in de bleek en klaar is Kees.

2. Je plumeau door het hele huis gebruiken

Hartstikke handig voor de hoge hoeken en voorwerpen in huis, maar gebruik je plumeau alleen voor plekken waar je anders niet bij komt. Hiermee verwijder je het stof namelijk niet, maar laat je het in de rondte vliegen.

3. Elke ochtend je bed opmaken

Door na het slapen direct je bed op te maken, sluit je een hoop bacteriën en huisstofmijt in, waardoor zij zich in de broeierige ruimte sneller vermenigvuldigen. Laat je dekbed liever opengevouwen liggen.

4. Vergeten je stofzuiger te onderhouden

Als je je stofzuiger niet regelmatig schoonmaakt, blijven haren en grote voorwerpen rond de mechanismen in het apparaat hangen. Daardoor zal je stofzuiger op niet goed meer werken. Zorg dat je deze troep dus regelmatig verwijdert.

5. Afstoffen met een droge doek

Dit is een van de meestvoorkomende fouten die worden gemaakt. Met een droge doek afstoffen zorgt ervoor dat de viezigheid van de ene naar de andere plek verplaatst. Maak je stofdoek van tevoren een beetje nat – licht vochtig is genoeg – om te zorgen dat je de stof daadwerkelijk weghaalt.

6. Vergeten je schoonmaakvoorwerpen te reinigen

Misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar ook je spons/doekje/borstel e.d. moet je regelmatig schoonmaken. Anders draag je de bacteriën alleen maar over en ben je nog verder van huis.

7. Schoonmaakspray direct tegen het schoon te maken object spuiten

Hoe vaker je dit doet, hoe moeilijker het wordt om je meubels schoon te krijgen; de laag die je erop sprayt wordt namelijk steeds dikker. Beter is om het spul eerst op een doekje te sprayen en daarna over je meubels te halen. Op die manier ben je er ook nog eens zuiniger mee.

8. Ramen lappen op een warme dag

Kies liever voor een koelere dag om je ramen onder handen te nemen, want door de warmte verdampt het water al voordat je klaar bent. Het resultaat? Vegen en strepen.

