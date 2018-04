Drie redenen waarom je de keuken moet opruimen voordat je boodschappen doet

Dat je nooit met een hongergevoel boodschappen moet doen, is inmiddels algemeen bekend. Maar nu blijkt ook dat je eerst je keuken moet opruimen voordat je aan het hamsteren slaat. Het kan je flink in kosten schelen.

Weet jij soms uit wanhoop ook niet meer wat je moet kopen in de supermarkt? Het kan helpen om voordat je gaat winkelen eerst de keukenkastjes, kelder en koelkast uit te pluizen. Dit maakt je niet alleen creatiever, je weet ook precies wat je nodig hebt en het geeft ruimte voor nieuwe producten.

1. Je weet wat je nodig hebt

Als je voordat je naar de supermarkt gaat eerst even in je koelkast en keukenkastjes checkt welke producten je al in huis hebt, voorkomt dat dubbele boodschappen. Nu is een tweede reep chocolade natuurlijk nooit verkeerd, maar bij snel bedervende producten zoals kaas, melk of yoghurt, is het misschien niet erg slim om als een malle te gaan inslaan. Zó voorkom je ook nog eens dat je voedsel gaat verspillen.

2. Het maakt je creatiever

Elke dag weer die vraag: ‘Wat gaan we nu weer eten?’ Je wordt er soms moedeloos van. Dat is heel begrijpelijk, maar maak het jezelf makkelijk. Controleer voordat je naar de supermarkt gaat eens welke dingen je nog in huis hebt. Niet om dubbele dingen te voorkomen, maar juist om eens te kijken wat je nu al kan maken. Als blijkt dat je nog maar één product nodig hebt, loop je toch met meer zelfverzekerdheid de supermarkt door.

3. Je hebt eindelijk de ruimte

Naast dat je geld bespaart op producten, heb je ook een ander bijkomend voordeel als je vooraf je keukenkastjes, kelder en koelkast opruimt. Je creëert namelijk weer plek. Geen gedoe met proppen in de kastjes en een uitpuilende koelkast. Alle nieuwe producten kunnen gewoon in het zicht staan.

