20 dingen die je met baking soda kunt doen in het huishouden

Als er één product in je keukenkastje multifunctioneel is, dan is het wel baking soda. Niet alleen kun je er heerlijk koekjes mee bakken, ook kun je er een aantal dingen mee maken of schoonmaken.

Vergis je echter niet: baking soda is niet hetzelfde als schoonmaaksoda. Dat laatste staat hopelijk niet terug in je voorraadkast met etenswaren. Schoonmaaksoda is namelijk alleen – zoals de naam al zegt – voor het schoonmaken van je apparatuur.

1. Toilet

Minutenlang je toilet schrobben is vanaf nu verleden tijd. Strooi een koffiekopje baking soda in je toiletpot met een koffiekopje azijn. Laat dit tien minuten intrekken en maak het dan schoon met een toiletborstel. Schoonheid gegarandeerd!

2. Vloer

Lijkt dweilen met alleen water geen zin te hebben voor je vloer? Probeer dan eens een half kopje baking soda op te lossen in een teiltje water. Dweil hiermee je vloer schoon (pas op: dit geldt niet voor een houten vloer) en spoel het daarna schoon met alleen water.

3. Tandenborstel

Vanaf nu hoef je je tandenborstel niet zo snel weg te gooien. Meng een kwart van een kopje water met dezelfde hoeveelheid baking soda. Laat ze een nacht staan en vanaf nu heb jij weer een schone borstel om je tanden mee te schrobben.

4. Koelkast

Word je ’s ochtends ook al misselijk bij alle etensgeuren die uit je koelkast komen? Plaats een geopend pakje baking soda in je koelkast én dit probleem is alweer opgelost.

5. Bloedvlekken

Of dit nu door je menstruatie komt of dat je een ongelukje hebt gehad in de keuken: bloedvlekken zijn nooit leuk. Als je ze echter meteen schoonmaakt met koud water en ze weekt in een bak met baking soda en water ben je er zo weer vanaf.

6. Snijplank

Het is een verzamelplek voor bacteriën: je snijplank. Haal alle geurtjes eruit door er wat baking soda op te strooien, evente schrobben en vervolgens goed af te spoelen met water. Je snijplank komt bijna als vanouds weer terug.

7. Matras

Naast het wassen van je beddengoed kan je matras eens in de zoveel tijd ook wel een opfrisbeurt gebruiken. Strooi er eens wat baking soda op en zuig het na een paar uurtjes weer op met je stofzuiger.

8. Huisdieren

Huisdieren zijn geweldige maatjes, maar het borstelen van je hond of kat kan nog weleens wat tijd kosten. Geen zorgen. Borstel de vacht van je viervoeter met wat baking soda en de vieze luchtjes verdwijnen als sneeuw voor de zon.

9. Knuffels

Naast de ‘echte’ dieren verdienen de knuffels ook wel wat aandacht. Als ze niet in de was kunnen, kun je ook deze bestrooien met baking soda. Na vijftien minuten zuig je ze met de stofzuiger zo weer schoon. Pas alleen wel op dat je de lievelingsbeestjes van je kind niet opzuigt.

10. Deodorant maken

Nu je viervoeters en de knuffels weer schoon zijn, is het tijd voor jouw verzorging. Je kunt met baking soda, kokosolie, maizena en glycerine je eigen deodorant maken. Extra natuurlijk en voor de prijs hoef je het niet te laten.

11. Haar wassen

Ruik je onder je oksels weer goed? Misschien is het dan ook tijd om je haar onder handen te nemen. Met één eetlepel baking soda en een koffiekopje water heb je een natuurlijk haarmasker gecreëerd. Laat het één minuut intrekken en spoel het daarna uit.

12. Mondspoelmiddel

Nog wat baking soda over? Meng het met een beetje water en gorgel tot je een goede adem te pakken hebt. Niemand die jou niet meer wil zoenen.

13. Verbrande huid

Iets te lang in de zon gezeten? Wij begrijpen het helemaal, maar prettig is je rode huidje niet. Meng baking soda met wat water en breng het aan op je huid. Zo heb je er toch wat minder last van.

14. Stickerverwijderaar

Altijd die vervelende stickers op boeken, kopjes of verzin het zo gek nog niet. Als je wat water mengt met baking soda tot een pasta en dat wrijft op de lijmresten, zou je het er met een vochtige en warme doek zo vanaf kunnen halen.

15. Groente en fruit wassen

Heb je het idee dat met alleen wat water je groente of fruit niet schoon genoeg wordt? Probeer het met wat baking soda, scrub het en spoel je fruitstuk daarna af met koud water.

16. Onkruid

En de lijst is nog niet compleet. Je kunt namelijk ook onkruidplantjes doden met baking soda. Strooi het tussen je voegen en het voorkomt gelijk dat er nieuwe zullen groeien.

17. Bloemen

Bloemen wil je natuurlijk zolang mogelijk bewaren. Ook baking soda kan hierbij helpen! Gooi een theelepel aan de vaas met snijbloemen toe en je hebt langer plezier.

18. Koffie- en theeaanslag

Niets is vervelender dan aanslag van koffie of thee. Maar met baking soda en water ben je ook daar snel vanaf.

19. Douchegordijn

Is je douchegordijn vies? Strooi een beetje baking soda op een natte spons of doekje en schrobben maar? Voor je het weet kun je weer tegen eens schoon gordijn aankijken.

20. Luiers

Tot slot: luiers. Gebruik je wasbare luiers voor je kleine spruit? Dan kunnen we het je nog makkelijker maken. Je kunt namelijk met een half kopje baking soda en warm water je luiers in een handomdraai schoonmaken. Een kind kan de was doen.. of toch niet?

Bron: Hetkanwel | Beeld: iStock