Zwanger en kanker tegelijk? Er is hoop: behandelen blijkt minder schadelijk

Het behandelen van kanker tijdens een zwangerschap wordt steevast afgeraden. Het zou bijzonder nare gevolgen kunnen hebben voor de zwangerschap en met name het ongeboren kindje. Voor alle vrouwen in deze vreselijke situatie is er sinds vandaag hoop. Een behandeling tegen kanker ondergaan terwijl je een kindje draagt, blijkt namelijk minder schadelijk dan gedacht.

Nederlands onderzoek

Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek. Ook het internationale netwerk voor kanker, onvruchtbaarheid en zwangerschap (INCIP) was bij het onderzoek betrokken. Zij onderzochten ongeveer twaalfhonderd zwangere vrouwen die tussen 1996 en 2016 kanker kregen.

Stijgende lijn

De belangrijkste conclusie is dat het voor moeder en kind vaak beter is om niet tot na de bevalling te wachten met opereren of chemokuren. Het aantal vrouwen dat tijdens hun zwangerschap behandeld wordt met chemotherapie stijgt en steeds meer baby’s worden levend geboren.

Bron: AD | Beeld: iStock