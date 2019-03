Op je lijstje voor vandaag: zondagse rituelen om je werkweek fris te starten

Oh, happy day! Het is weer zondag en dat betekent dat jou na vandaag weer een nieuwe werkweek staat te wachten. Wil je die zo fris en fruitig mogelijk mogelijk beginnen? Vergeet dan niet dat een Sunday well spent het halve werk is.

Maar hoe haal je alles uit je zondag om de werkweek zo goed mogelijk te beginnen? Door vanaf nu een paar fijne rituelen op je lijstje te zetten en deze telkens weer aan het einde van de week uit te voeren. Beginnende bij… jep, vandaag. Geniet ervan!

1. Plan je (werk)week

Van een etentje met collega’s tot een meerdere sportlessen en deadlines op werk: heb je een drukke week voor de boeg? Pak dan je agenda erbij en maak per dag alvast een to-dolijstje. Zo heb je inzicht in wat er moet gebeuren en weet je waar je focus die dag moet liggen. Scheelt niet alleen een hoop stress, maar zorgt óók voor een bevredigend gevoel als je weer een taak kunt afstrepen.

2. Momentje voor jezelf

Naast het plannen van je werkweek, wat misschien best even tijd kost, is het belangrijk om een momentje voor jezelf te pakken. Zo zorg je ervoor dat je jezelf oplaadt voor alles wat komen gaat. Wat je in die me time doet, is natuurlijk geheel aan jou. Zin om te Netflixen? Doen. Liever een goed boek lezen? Minstens zo ontspannend!

3. Mealpreppen

Vind je het best een ding om na een lange werkdag én aansluitende work-out nog de keuken in te moeten duiken? Bereid je dan goed voor en maak op zondag vast wat maaltijden voor de komende dagen. Hierbij kun je natuurlijk ook alvast aandacht besteden aan je lunch. Hoef je het ’s ochtends alleen nog maar uit de koelkast te halen.

4. Opruimen

Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd, zo wordt weleens gezegd. En dat is ook écht zo. Wedden dat je je gestrester voelt wanneer de ruimte waar je veel tijd doorbrengt – neem bijvoorbeeld de woonkamer – een vreselijke rotzooi is? Neem op zondag het huis onder handen, al is het alleen maar door wat rondslingerende kledingstukken op te ruimen en oude tijdschriften weg te gooien. Echt geen zin om het huishouden te doen? Raap dan je moed bij elkaar om alleen deze kamer te doen.

5. Outfits samenstellen

Ook fijn om op zondag alvast gedaan te hebben: het weer checken en outfits klaarleggen. Op een of andere manier kost dat ’s ochtends altijd meer tijd en moeite dan je wilt, dus kun je er beter vooraf al over nadenken. Kun je toch weer wat langer in bed blijven liggen.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock