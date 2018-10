Zo veel kilo kun je maximaal aankomen in één dag (en het valt hartstikke mee)

Heb je afgelopen weekend de nodige wijntjes genuttigd, ontbeten met warme croissantjes én – bij gebrek aan zin in koken – een pizza in de oven geschoven? Waarschijnlijk heb je het idee dat je tientallen kilo’s bent aangekomen in één weekend, maar nu blijkt dat het allemaal ontzettend meevalt.

Als je afgelopen weekend nogal uit de bocht bent gevlogen en je sportschoenen hooguit hebt opgetild om eronder te stofzuigen, kan het zijn dat je opkijkt tegen je wekelijkse weegmoment. Geen zorgen, volgens diëtiste Samantha Cassetty zou je namelijk heel veel moeten eten om een halve kilo aan te komen. En met heel veel bedoelen we dan ook echt héél veel.

3.500 calorieën extra

De deskundige verklapt aan Women’s Health dat je 3.500 calorieën extra moet eten (dus bovenop de zo’n 2.000 calorieën die je mag per dag), wil je een halve kilo aankomen. Ter illustratie: pizza bevat zo’n 800 tot 900 calorieën, wat betekent dat je zo’n zes pizza’s per dag moet verorberen om een halve kilo aan te komen. Da’s minder erg dan je dacht, toch?

