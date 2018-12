Zó snijd je uien zonder te huilen

Het is een gemakkelijke én lekkere manier om meer groente aan je gerechten toe te voegen: een uitje erdoor. Maar het snijden vindt niet iedereen een pretje. Sta jij elke keer weer huilend achter het aanrecht? Dankzij dít trucje niet meer.

Om te voorkomen dat je vanavond weer met tranen in je ogen een ui staat te snijden, hoef je alleen maar de hulp in te schakelen van… de vriezer! Leg de ui voordat je ‘m wilt snipperen 15 minuten in de diepvries. Wedden dat je traanbuizen gespaard blijven?

Dag, prikkende bijwerking

Dat kwartiertje in de vrieskou zorgt ervoor dat de stoffen die je ogen laten prikken worden beïnvloed. Sterker nog, van de vervelende bijwerking is geen sprake meer. En dat terwijl de smaak van de ui wel gewoon behouden blijft. Dat wordt relaxed een ui snijden vanavond. Succes ermee en eet smakelijk!

Bron: Flair.be