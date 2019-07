Altijd ziek op je eerste vakantiedag? Dankzij deze tips niet meer

Als je na een aantal drukke werkweken ein-de-lijk even vrij bent, kun je optimaal genieten van je rust. Maar merk je al meteen dat je neus verstopt begint te raken en je niet kunt ophouden met niezen? Nee… niet nu! Wij sommen een aantal tips voor je op waarmee je voorkomt dat je ziek wordt op je eerste vakantiedag.

Waarschijnlijk heb je voor je op vakantie ging nog heel wat stress gehad: even dit afmaken en door, door en nog eens door. Juist hierdoor kan je immuunsysteem aardig van slag raken. En je raadt het waarschijnlijk al: hierdoor kun je ziek worden op de allereerste dag dat je vrij bent.

Plannen is key

Goed plannen is heel belangrijk. Maak bijvoorbeeld een to-dolijstje ruim voordat je op vakantie gaat. Zo kun je de taken (zo mogelijk) verdelen over verschillende weken en schiet je niet op het laatste moment nog in de stressmodus. Daarnaast is het handig om goed aan te geven bij je collega’s dat je dan out of office bent, zodat je duidelijk nee kunt zeggen op last minute taken.

Relax, take it easy

Ontspannen? Dat doe je tijdens je vakantie wel. Hier zit je dus fout. Het is belangrijk om de weken daarvoor al proberen om iets te doen om tot rust te komen. Dat kan al even wandelen zijn in de avond of tijdens je lunchpauze. Door dit te doen is de overgang naar je vakantie minder groot. Ook is het belangrijk om te blijven relativeren. Je collega’s kunnen het van je overnemen en anders komt het na je break wel weer. Relax.

Lees ook

Op vakantie met vriendinnen? Dit zijn de leukste zonbestemmingen

Werk je in het zweet

Grote kans dat een wijntje liften eerder op je planning stond dan wat gewichten na je laatste werkdag. Toch kun je je beter in het zweet werken dan op de bank neerploffen. Waarom? Als je heel wat drukte hebt gehad, kun je zo je adrenaline goed kwijt en beter ontspannen. Mag je je daarna trakteren op dat welverdiende glaasje. Proost!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.