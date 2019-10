Deze invloed heeft het ingaan van de wintertijd op je gezondheid

Het zou zomaar een van de laatste keren kunnen zijn, maar in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat de klok een uurtje terug gaat en je dus een uur langer kunt slapen. Heerlijk! Maar heeft het eigenlijk invloed op je gezondheid?

Volgens chronobioloog Marijke Gordijn van Chrono@Work en de Rijksuniversiteit Groningen in elk geval wel. Zo zou het verzetten van de tijd je biologische klok verstoren, legt ze uit aan Gezondheidsnet. “Deze duurt dagelijks iets langer dan 24 uur, en vertelt je wanneer het tijd is om te gaan slapen en wanneer het weer tijd is om op te staan. Zo kom je aan je optimale slaaptijd. Hij past zichzelf ook aan door licht. Als je je horloge gaat verzetten, is het op andere tijden licht en zo verstoor je dus de biologische klok.”

Wintertijd is beter

Ondanks het feit dat je biologische klok (even) van streek raakt, benadrukt de deskundige wél dat de wintertijd beter is voor de gezondheid van de mens. “Het is de standaard tijd in Nederland”, vertelt Gordijn. “Als we de zomertijd in de winter zouden aanhouden dan is het in de winter pas rond kwart voor tien licht. De biologische klok schuift dan naar een later tijdstip. Veel mensen zullen hierdoor later in slaap vallen en op willen staan, maar op werkdagen kan dit vaak niet. Daardoor zullen mensen een slaaptekort krijgen.”

Makkelijk aanpassen

De wintertijd is niet alleen beter voor je gezondheid, maar je zou er volgens Marijke ook gemakkelijker aan kunnen wennen. “Het kost eigenlijk helemaal geen moeite. De klok gaat een uur achteruit, dus je mag een uurtje langer slapen. Dat gaat bijna vanzelf en je biologische klok past zich makkelijk aan. In het voorjaar is het veel erger. Dan gaat de klok een uur vooruit en slaap je een uur korter. Daar heb je vaak veel meer moeite mee.”

Halfuur

Of de zomer- en wintertijd niet zouden moeten verdwijnen, is een discussie die al lang loopt. Weeronline komt echter met een nieuw voorstel, namelijk om de klok een halfuur te verzetten. Dit zou volgens meteorologen grote voordelen bieden voor zowel de zomer als de winter.

Voordelen

Met de verzetting van de klok met een halfuur zal in de zomer het heetste moment van de dag eerder vallen en wordt het ’s ochtends niet te vroeg licht. Dat laatste zou beter aansluiten bij het bioritme van de mens, zo pleiten weerdeskundigen. De voordelen in de winter volgens Weeronline? Het zal later donker en kouder worden, waardoor de kans op gladheid in de avondspits afneemt. Dit zou er dan weer toe leiden dat de kans op ongelukken verkleint.

Permanente zomer- of wintertijd

Permanent de zomertijd aanhouden is volgens Weeronline geen goed idee. De voornaamste reden hiervoor is dat het in december dan pas rond 09.45 uur licht zal zijn. Altijd de wintertijd aanhouden zou daarentegen ook niet verstandig zijn. Dit heeft volgens de deskundigen te maken met het feit dat het ’s zomers dan al erg vroeg licht zal zijn, terwijl over het algemeen iedereen dan nog slaapt.

Nadelen

De meteorologen geven toe dat ook de tussenoplossing – van de klok met een halfuur verzetten – zo z’n nadelen heeft. Zo zal het op frisse zomeravonden eerder afkoelen en kunnen we dan eerder op de avond onweersbuien verwachten. Ook wordt het dan naar verwachting eerder donker in de zomer, iets waar ook niet iedereen op zit te wachten. Toch vinden de experts van Weeronline dat de voordelen zwaarder wegen. Wat de Europese Commissie uiteindelijk gaat besluiten, zal de tijd – haha – moeten leren.

Bron: Gezondheidsnet, NOS | Beeld: iStock