Dat alcohol niet goed is voor je gezondheid, weten we natuurlijk wel. Maar heb je er weleens over nagedacht wat het met je gezicht doet? Vooral het drinken van wijn kan redelijk wat sporen achterlaten. Volgens huidspecialist Nigma Talib bestaat er zelfs zoiets als een Wine Face.

Symptomen

Al na een paar glazen wijn per week zouden er tijdelijk lijntjes rond de mond en ogen kunnen ontstaan. En hoe meer wijn je drinkt, hoe groter de kans dat deze lijntjes op ten duur niet meer weggaan. Maar dat is nog niet alles: mensen die veel wijn drinken zouden vaak last hebben van rode vlekken tussen hun ogen, vergrote poriën, rode wangen, hangende oogleden én een droge huid.

Oorzaak

Nu zou je denken dat je deze symptomen alleen tegenkomt bij het drinken van wijn, maar daar heb je het mis. Deze krijg je namelijk ook gewoon bij andere alcoholische drankjes. In mindere mate, dat dan weer wel. Het probleem hier ligt bij het feit dat er veel suiker in alcohol zit. Dit zorgt voor schade aan het collageen (eiwitstof in het bindweefsel). Maar dat collageen is juist hetgeen wat ervoor zorgt dat je huid ‘elastisch’ blijft. Daarnaast remt alcohol de werking van enzymen, wat die gekleurde wangen of neus kan veroorzaken.

Toch wijn drinken?

Kun je dat glaasje wijn na een lange werkdag toch niet missen? Kies dan voor wijnen waar wat minder suiker in zit, zoals sauvignon blanc, pinot grigio, merlot of pinot noir.

Illustratie

Voor mensen die zich afvragen of ze ook last hebben van een ‘Wine Face’ heeft huidspecialist Nigma Talib een illustratie gemaakt:

