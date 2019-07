Wijn is fijn, óók bij een bewuste levensstijl: hier moet je op letten

Een wijntje (of meer) op z’n tijd? Dat moet kunnen. Want wijn is fijn! Gezellig met vriendinnen of lekker bij het eten. Een glas wijn kan namelijk altijd, ook bij een bewuste levensstijl. Want of je nou op je lijn let, vleeseter, vegetariër of veganist bent, je verpest je dieet niet als je geniet van een goed glas wijn. Wijnvoordeel legt uit waar je op moet letten.

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: in wijn zit suiker. Logisch, druiven bevatten nou eenmaal suikers. Tijdens het fermentatieproces worden die natuurlijke suikers omgezet in alcohol. Een langere vergisting betekent daarom minder restsuikers en een hoger alcoholpercentage. Bij een stevige Barolo kan dat proces tot wel twee maanden duren, voordat de wijn heerlijk op smaak wordt gebracht in eikenhouten vaten. De krachtige Italiaanse knaap is er dan ook één met een hoger alcoholpercentage en weinig restsuiker. Ben je aan het diëten? Kies dan een voor een droge wijn. Over het algemeen geldt namelijk dat die minder restsuikers en dus minder calorieën bevatten.

Koelere wijngebieden

Met droog of zoet alleen ben je er niet. Het gebied waar de wijn wordt gemaakt is ook van invloed. Want hoe minder zon die druif op de huid heeft gehad, hoe minder suikers zijn gevormd. Witte wijnen uit relatief koelere gebieden passen zijn daarom beter geschikt als je werkt aan een killer body. Denk bijvoorbeeld aan de superhippe Gruner Veltliner uit Oostenrijk. Een hottie en toch lekker cool. Want zo fris als een klaterend alpenbeekje en, niet onbelangrijk, niet duur. Datzelfde geldt overigens voor rode wijn. Een Pinot Noir uit het Franse wijnwalhalla Bourgogne presenteert zich niet alleen net iets authentieker, eleganter en sappiger dan zijn collega uit bijvoorbeeld Californië – logisch, de druif is op zijn best op zijn geboortegrond – maar is calorisch gezien nog eens verantwoorder ook. Tel uit je winst!

Rood, wit of rosé?

En dan is natuurlijk nog de kleur van de wijn. Een droge witte wijn bevat de minste calorieën, gevolgd door een rosé en daarna de rode wijn. Het Voedingscentrum zegt daarover het volgende bij een glas van 150 ml.:

Droge witte wijn: 101 kcal

Rosé: 107 kcal

Rode wijn: 123 kcal

Het verschil tussen rood en wit? Ongeveer twee komkommers of één lange vinger dus, voor de calorieënteller. Als we het dan toch over verschillen hebben, is er nog wel een ander dingetje dat je moet weten. In het overzichtje hierboven zijn we uitgegaan van 150 ml. Da’s de gemiddelde hoeveelheid die we thuis schenken. Jaja, daar is onderzoek naar gedaan. Want we drinken onze wijn het liefst uit een groot glas. En zo’n groot glas nodigt uit om meer in te schenken. Tenzij je een glas wijn bestelt in de horeca. Daar wordt gemiddeld 100 ml. geschonken. Drie keer raden waarom…

Geen vinoloog

Zie, je hoeft geen vinoloog te zijn om te bepalen welke wijn het best bij jouw levensstijl past. Tel jij calorieën, weet dan dat droog voor zoet gaat, dat een wijn uit een relatief koel klimaat minder suikers bevat dan een exemplaar uit een warmer klimaat. En dat een witte wijn minder calorieën bevat dan een rosé of een rode wijn.

Vegan of niet?

Tot zo ver het rekenwerk. Nu het antwoord op de vraag of een wijn veganistisch is. Wijnen worden van druiven gemaakt en zijn dus per definitie vegan. Da’s een logische aanname, maar ook een foute! We willen namelijk graag een mooi heldere vloeistof in het glas als we een wijntje drinken. Maar pers of stamp zelf maar eens sap uit een druif, wedden dat je een troebel drankje het resultaat is? Zo vergaat het wijnmakers ook. Om de wijn toch helder te krijgen (klaren in vaktermen) maken zij als laatste stap in het proces gebruik van dierlijke producten als gelatine, caseïne-eiwit en vislijm. De troebele delen in de wijn hechten zich aan deze stoffen waarna ze uit de wijn worden gefilterd. Hoewel de klaringsstoffen dus uit de wijn worden gehaald voordat deze wordt gebotteld, zijn ze wel gebruikt bij het maken van wijn. Ongeschikt voor veganisten en sommige vegetariërs of pescotariërs dus.

Lees ook

Moeite jezelf verstaanbaar te maken in een andere taal? Neem een wijntje!

Gelukkig zijn er steeds meer wijnboeren die natuurlijke middelen gebruiken om wijn te klaren. Wijnen die net zo lekker zijn als hun niet-vegan soortgenoten! Maar hoe pik je nou die vegan-wijn uit het enorme aanbod? Sommige wijnmakers maken die zoektocht eenvoudig door het op het etiket te zetten. Een verplichting om (gebruikte) klarings- en voedingsstoffen op het wijnetiket te vermelden is er binnen de Europese Unie nog niet. Hoe kom je er dan achter of een wijn vegan is of niet? Simpel: door te vragen. Wijnvoordeel heeft dat al voor je gedaan. Bij elke wijn zie je daarom in de specificaties niet alleen hoeveel alcohol een wijn bevat en wat de ideale serveertemperatuur is, maar ook of een wijn vegan is. Zo grijp jij nooit mis.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP