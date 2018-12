Volgens de wetenschap: zo veel kom je écht aan tijdens de feestperiode

Een oliebolletje hier, een glas champagne daar en heel wat pepernoten en uitgebreide kerstdiners: december is een maand vol gezelligheid en vooral een hele hoop eten, eten en nóg eens eten. Geen wonder dat je het idee hebt dat je een stuk zwaarder bent na de feestperiode, maar hoeveel kom je nu eigenlijk echt aan?

Om je gerust te stellen: als je bang bent dat je minstens vijf kilo bent aangekomen, is dit het moment om je zorgen te laten varen. Volgens wetenschappers kan al dat eten wel iets met je gewicht doen, maar is het een stuk minder erg dan je waarschijnlijk denkt.

Halve kilo

Uit een internationaal onderzoek, gepubliceerd in New England Journal of Medicine, blijkt dat je gewicht rond de feestperiode slechts 0,7 procent verschilt van je lichtste gewicht datzelfde jaar. Een voorbeeldje: weeg je doorgaans 68 kilo, dan is het in de decembermaand een kleine halve kilo meer.

Een overzichtsstudie, geplaatst in het vakblad Journal of Obesity, bracht in kaart dat mensen zo’n 0,2 tot 0,9 kilo aankomen tijdens de feestdagen. Mensen die over het algemeen veel op hun gewicht letten, zouden volgens het onderzoek nauwelijks verschil merken. Ook blijkt dat mensen met overgewicht de meeste kans hebben om na afloop van de feestdagen wat zwaarder te zijn. Bovendien zouden zij meer moeite hebben met het bestrijden van deze extra kilo’s.

Vocht

Onderzoekers beweren dat je tijdens de feestperiode meer vocht vasthoudt en het hogere getal op de weegschaal in veel gevallen niet betekent dat je écht bent aangekomen in gewicht. Geniet vooral en onthoud dat je in januari (hoogstwaarschijnlijk) weer een stuk gezonder eet en meer beweegt. Want: goede voornemens én geen feestdagen waarbij veel eten een grote rol speelt. En dan zijn die feestkilo’s er zo weer af!

Bron: HLN.be, Health.com | Beeld: iStock