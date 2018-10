Bah: deze 5 plekken op je werk wil je zo min mogelijk aanraken

Je hebt er misschien nooit zo bij stilgestaan, maar je werkplek is een echte bron van bacteriën. Van je bureau en je laptop tot het keukentje: de microscopische beestjes zitten werkelijk óveral.

Als je ook maar een beetje last hebt van smetvrees, dan kun je dus beter uit de buurt van deze plekken blijven – al wordt dat lastig voor iemand die productief wil blijven…

1. De koffiepot of theekan

Mocht je op jouw kantoor niet gezegend zijn met een koffie- of theeautomaat, dan heb je pech. Uit een onderzoek van de universiteit van Arizona blijkt namelijk zo’n ouderwetse koffiepot of theekan de smerigste plekjes op kantoor zijn. En dat is natuurlijk niet voor niks: het zijn voorwerpen die dagelijks door tig mensen worden aangeraakt, maar die (van de buitenkant) eigenlijk nooit worden schoongemaakt.

2. Alles met knoppen

Toch is zo’n koffieautomaat ook niet je van het: die knoppen die je dagelijks aanraakt om je bakkie troost te kunnen inschenken, zijn namelijk eveneens echte bacteriënbronnen. Helaas geldt dat eigenlijk voor alle knoppen op je werk: deurknoppen, kraanknoppen, knoppen van het kopieerapparaat en ga zo maar door. Hier zo nu en dan een doekje overheen halen is dan ook geen overbodige luxe.

3. Je bureau (en alles wat daarop staat)

Veel virussen, waaronder de griep, brengen ongeveer tien minuten in de lucht door waarna ze zich laten vallen op plekken waar ze dagenlang kunnen overleven. En waar kan dat nu beter dan op je bureau en alles wat daarop staat? Van je laptop en toetsenbord tot je muis en telefoontoestel: alles barst van de ziekmakende bacteriën.

4. Smartphones

Je smartphone gaat natuurlijk overal mee naartoe: van het toilet naar je bureau, van je bureau naar de vergaderruimte, van de vergaderruimte naar de kantine en ga zo maar door. Het is dan ook niet zo gek dat je telefoon dagelijks in contact komt met miljoenen bacteriën. Onderzoek toont zelfs aan dat de gemiddelde smartphone tien keer meer bacteriën bevat dan een wc-bril. Probeer je telefoon dus zoveel mogelijk in je tas te laten én haal er regelmatig een doekje over (en laat die van anderen vooral met rust).

5. Het toilet

Raar maar waar: het toilet is niet eens het smerigste plekje op kantoor. In de top vijf van smerigste plekken staat deze namelijk helemaal onderaan. Dit betekent natuurlijk niet dat je voortaan met een gerust hart de wc-bril kan likken, want het blijft is en blijft een vieze plek.

