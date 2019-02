Herkenbaar? Werkende mantelzorgers vaak ontevreden over eigen leven

Hulp bieden aan een zieke naaste én een baan: in Nederland zijn bijna twee miljoen werkende mantelzorgers. Zo’n 400.000 mensen combineren hun werk met intensieve aan een familielid. En dat kan soms zwaar vallen, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Een op de drie werkende vrouwen en een op de vijf mannen met een baan geven zorg aan een ziek of beperkt familielid, wat neerkomt op bijna twee miljoen Nederlanders. Bijna een half miljoen doet er nog een schepje bovenop: zij werken gemiddeld 31 uur per week én helpen ook nog eens 21 uur. Vooral deze mensen zouden moeite hebben met de werkdruk. Ongeveer 20 procent van die groep is ontevreden over hun eigen leven en bijna 40 procent ervaart een (te) hoge tijdsdruk.

Meer dan 8 uur

Moet er meer dan acht uur hulp per week geboden worden, dan wordt de tijdsdruk al snel te zwaar, zo blijkt uit de enquête onder ruim 3.800 deelnemers. Toch zegt 70 procent van alle werkende mantelzorgers dat een baan én de hulp die ze moeten bieden goed te combineren is.

Werksituatie

Werk en mantelzorg zouden op een verantwoorde wijze gecombineerd moeten worden als de samenleving wil inzetten op informele hulp. De werksituatie én de baas van de mantelzorger in kwestie zou daarbij een belangrijke rol spelen. Zo zou – volgens de onderzoekers – de werkgever kunnen helpen om wat druk van de ketel te halen. ‘Er zou op de werkvloer meer aandacht moeten zijn voor zorgverplichtingen van werknemers’, wordt er geschreven. ‘Naast flexibele werktijden staat begrip van leidinggevenden en collega’s bovenaan het wensenlijstje van werknemers met een mantelzorgtaak.’

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock