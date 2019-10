Makkelijker wennen aan de wintertijd: ‘Zet klok in stapjes terug’

Een uurtje langer slapen: komend weekend – van zaterdag- op zondagnacht – gaat de klok weer achteruit, waarmee de wintertijd ingaat. Hoe wennen we daar het snelst aan?

Wat chronobioloog Marijke Gordijn eerder al zei, is het ingaan van de wintertijd niet zonder gevolgen voor je gezondheid. “Als je je horloge gaat verzetten, is het op andere tijden licht en zo verstoor je dus de biologische klok.”

Sociale jetlag

Bert van der Horst, hoogleraar chronobiologie en gezondheid aan het Erasmus MC, sluit zich daarbij aan. Hij stelt dat het uur slaap dat we er nu bij krijgen niet zo’n probleem is; het ingaan van de zomertijd is volgens hem erger. “We worden tijdens de zomertijd massaal eerder gewekt door de wekker dan dat we uit onszelf wakker zouden worden. Hierdoor missen we op weekbasis al snel een aantal uren aan slaap”, legt hij uit aan NU.nl. “Tijdens de zomertijd kiezen we voor een uur eerder opstaan, terwijl we meestal niet een uur eerder naar bed gaan. Onze biologische klok gaat niet helemaal mee.” Dit zou leiden tot een zogenoemde sociale jetlag. “Uit onderzoek weten we dat zo’n sociale jetlag bijvoorbeeld het risico op diabetes verhoogt. Ook presteren we minder.”

Wennen aan het nieuwe ritme

Heb jij er toch iedere keer weer moeite mee als die klok een uur achteruit gaat? Dan kan het volgens Gerard Kerkhof, hoogleraar psychofysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, helpen om de klok niet meteen een uur terug te zetten. “Als je de klok in twee stapjes terugzet, maak je het jezelf makkelijker”, klinkt zijn advies. Hij stelt dat het raadzaam kan zijn om de klok eerst een halfuur te verzetten.

Kinderen

Ook voor mensen met kinderen is dit een goed idee, zo stelt Kerkhof. De kleintjes zouden namelijk vooral de verschuiving van het eetmoment merken. “Doordat het interne ritme op de zomerstand staat, hebben kinderen eerder honger. De eetmomenten al wat verschuiven voorafgaand aan het verzetten van de klok, helpt kinderen sneller te wennen.”

Wel, niet, wel, niet

Het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn dat we de klok moeten verzetten. Al een aantal jaar wordt er binnen de Europese Commissie besproken of de zomer- en wintertijd niet afgeschaft moet worden. Dat zou echter niet de eerste keer zijn. Nadat de zomertijd voor het eerst werd ingevoerd in 1916, werd deze in 1946 weer geschrapt. Jaren later, in 1977 om precies te zijn, kwam-ie tóch weer terug.

2021

Mocht het systeem weer veranderd worden, dan moet er nog beslist worden of de zomer- of wintertijd aangehouden wordt. Eigenlijk zou dit begin dit jaar bekendgemaakt worden, maar dit is uitgesteld tot op z’n vroegst 2021. De reden? Meer tijd nemen om onderzoeken te doen naar de effecten ervan. “Een goede zaak”, vindt Van der Horst. “We moeten geen beslissing nemen op basis van emotie, maar op basis van kennis. Zomertijd klinkt weliswaar vrolijker dan wintertijd, maar onze wintertijd is sinds jaar en dag gewoon de standaardtijd.”

