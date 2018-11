Nederland is een echt stamppotland. Veel mensen kijken in de zomer al uit naar het moment dat de stamper weer uit de keukenla gehaald kan worden. Maar welke eenpansklassieker bevat nou eigenlijk de meeste calorieën?

Potje met vet?

Good ol’ boerenkool, hutspot, andijvie- en zuurkoolstamppot zijn de populairste varianten. Je zou denken dat deze ‘prakkies’ qua calorieën niet zoveel van elkaar verschillen, want de gerechten bestaan stuk voor stuk voornamelijk uit aardappelen en groenten. Wie de cijfertjes induikt, ontdekt dat de Hollandse happen toch niet allemaal even goed (of slecht) zijn.

Daar sta(mp) je van te kijken

Als we kijken naar een portie van 400 gram, dan zit er best wel wat verschil in. Zo bevat het gemiddelde bord zuurkool zo’n 212 calorieën, tegenover 256 calo’s in een portie andijvie en ‘slechts’ 244 calorieën in hutspot. Een éénpersoontje boerenkool spant met 336 calorieën de kroon. Dat valt natuurlijk hartstikke mee voor een avondmaaltijd, maar mocht je een beetje willen opletten, is dit tóch bijzonder handige info.

Stamp’ze!

Bron: Libelle | Beeld: Hollandse Hoogte