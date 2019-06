Weinig trek op een warme dag? Hier komt het door

Net als aan het begin van deze week is het vandaag bloody hot. Neemt jouw eetlust op zulke warme dagen altijd enorm af en heb je allesbehalve trek in een vullende maaltijd? Daar is een simpele reden voor.

Lang in de keuken staan als het buiten (en dus óók binnen) ontzettend warm is: daar heeft niemand zin in. Daarnaast kun je dat bereide maaltje waarschijnlijk toch niet op, gezien je een stuk minder trek hebt op een tropische dag als deze.

Keep it cool

Dat je weinig tot geen trek hebt heeft een hele simpele reden. Je lichaam probeert zich met deze temperaturen namelijk koel te houden, terwijl alles verder voor warmte zorgt. Dat geldt ook voor alles wat je eet. Na een hele barbecue moet je lijf dan ook weer extra moeite doen om deze hitte weer kwijt te raken. Klinkt vermoeiend, toch? Daarom zorgt je lichaam ervoor dat je niet zoveel trek hebt. Aha!

Omgekeerde wereld

In de winter is dat natuurlijk precies andersom. Dan moet je lijf juist moeite doen om zichzelf op temperatuur te houden. En je raadt het al: dan heb juist weer extra energie nodig die je uit eten kan halen. Hierdoor werk je met koude dagen met gemak een kop erwtensoep weg en moet je daar nu absoluut niet aan denken. IJsje, anyone?

