4 weken afvalplan: ontdek hier de eerste recepten van Ellemieke Vermolen voor Flair

Eten is leuk en moet dat vooral ook blijven. Ook als je een paar kilo wilt afvallen. Doe mee met het supergezonde weekmenu van Ellemieke Vermolen en ervaar het zelf.

Ellemieke: “We beginnen met een detoxweek om je lichaam voor te bereiden op een gezonde levensstijl. Het is goed dat je lichaam ontgift wordt. Misschien krijg je wat last van kwaaltjes als hoofdpijn of futloosheid, maar dat is een goed teken. Je lijf is aan het opruimen.”

Maandag

Ontbijt: kruidenshake

Voor 1 personen

Nodig

1 appel

handje bosbessen

handje veldsla

handje spinazie

handje boerenkool

2 el havermout

350 ml kokoswater of amandelmelk

kruiden, eventueel uit eigen tuin (citroenverbena, lavas, vogelmuur, paardenbloem)

Bereiding

Doe alle ingrediënten behalve de kruiden in de blender en mix glad. Voeg de kruiden toe en mix kort.

Ochtendsnack: rauwkost naar keuze

Lunch: pittige courgettesoep

Voor 1,5 liter

Nodig

2 uien

2 tenen knoflook

2 courgettes

kopje kokosmelk

2 tot 4 el groene currypasta

1,5 l groente- of kippenbouillon

peper en zout

koriander

munt

tabasco

Bereiding

Doe wat kokosolie in een hoge pan en fruit hier de fijngesneden uien, knoflook en courgettes in. Doe er de kokosmelk en de groene currypasta bij. Voeg 1,5 liter water toe en laat alles koken op een laag vuurtje. Als het water kookt, doe je er de bouillonblokjes bij (2 voor een liter). Maak af met peper en zout. Serveer met koriander en munt en een paar druppels tabasco.

Middagsnack: handje spicy notenmix

Nodig

100 g paranoten

200 g amandelen

100 g cashewnoten

4 tl tamari (sojasaus)

2 tl tijm

2 tl chilivlokken

½ tl kardemom

peper en zout

2 limoenblaadjes

1 tl sesamolie

1 tl olijfolie extra vergine

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180°C. Mix de noten met de kruiden en olie en leg ze op bakpapier in de oven. Bak 30 min en roer om de 10 minuten even om.

Diner: groentepasta met pad thai-saus

Voor 4 personen

Nodig

4 kleine courgettes

4 wortels

halve bloemkool, in roosjes

handje ongezouten pinda’s

koriander

peterselie

4 el zwarte sesamzaadjes

sap van 1 limoen

spiraalsnijderVoor de pad thai-saus

100 ml tamarindesaus

100 ml vissaus

25 g kokosbloesemsuiker

honing of xylitol

1 el chilipeper

scheutje olijfolie extra vergine

Bereiding

Maak met de spiraalsnijder dunne slierten van de courgettes en wortels. Maak de pad thai-saus: doe alle ingrediënten in een kom en mix. Doe de groentespaghetti in een diep bord en verdeel er wat rauwe bloemkoolroosjes door. Meng de saus erdoor, maak af met fijngehakte pinda’s, koriander, peterselie, sesamzaadjes en limoensap.

Weten hoe de rest van Ellemiekes weekmenu eruit ziet? Je vindt de recepten voor alle dagen in de Flair die nu in de schappen ligt! Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Productie: Ellemieke Vermolen | Fotografie: Liselore Chevalier