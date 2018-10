7 dingen waardoor je in het weekend niet volledig tot rust komt

Gedurende de hele werkweek verheugen we ons weer op het weekend. We tellen af totdat we weer kunnen uitslapen, dutten, koffie drinken bij je favoriete koffiebar, de krant lezen… En dan is het opeens zondagavond en heb je geen van die dingen gedaan. Wat gaat er mis?

Lees ook: Weekendje weg? Dit zijn de leukste bestemmingen voor een minicitytrip

In plaats van een ontspannen weekend verandert je weekend in een chaotische periode van 48 uur. Twee dagen lang maak je je zorgen over werk, blijf je te lang op en ben je bezig met verplichtingen. Wat een ontspannende en verfrissende tijd zou moeten zijn, verandert precies in iets dat het tegenovergestelde lijkt. ’s Maandags op kantoor ben je net zo moe en gestrest als dat je vrijdag was. Klinkt dat bekend? Dan is het een goed idee om je het vieren van je weekend over een andere boeg te gooien.

Prioriteit bij deze nieuwe strategie? Ontstressen, op wat voor manier dan ook. Of dat nu afspreken met vrienden is, of de hele dag Netflixen in bed. Het weekend zou helemaal over jou moeten gaan, zodat jouw batterij weer opgeladen is. Hier zijn zeven chaotische, stress veroorzakende dingen die je ontspannen weekend in de weg zitten.

1. Klok kijken

Om het meeste uit je weekend te halen, moet je niet bezig zijn met aftellen tot maandag. Steeds naar de klok kijken en beseffen dat de maandag weer dichterbij komt is just not working. Probeer juist langzamer te leven, in het hier en nu, in een wereld die geen tijd kent. Wanneer je de tijd uit het oog verliest, voel je geen druk dat je iets móet gaan doen. Geen tijd = geen deadlines. Maak geen to do lijstjes, zet geen wekker, maar laat gewoon alles op z’n beloop.

2. Werkmail checken

‘Even je werkmail checken’ en plots is het drie uur later. Dat is de val van onze beeldschermen, waar we allemaal wel eens ingetrapt zijn. Toen je op vrijdag de deur van kantoor uit liep om het weekend te vieren, bedoelde je niet dat je op zaterdag en zondag bezig zou zijn met werk. Blijf bij je beslissing om weekend te vieren en doe wat jou gelukkig maakt en niet datgeen dat van je verwacht wordt tijdens de rest van de week.

3. Social media

Natuurlijk is het weekend er om tijd door brengen met vrienden, of om een paar uur het nieuws te kijken. Toch is er niets zó ontspannen als een telefoon vrij- en nieuws-vrij leven. Door onze smartphones, tablets en andere beeldschermen blijven we hyper-bewust van alles dat om ons heen gebeurt. Dat is niet alleen afleidend, maar ook stressverhogend. Die stress zit ‘m in twee dingen: de fear of missing out en je confronteert jezelf met dingen waar je je niet druk over zou moeten maken.

4. De werkweek herbeleven

Ging er iets gigantisch mis op vrijdag? Heb je binnenkort een belangrijke meeting? Probeer je zorgen over werk tijdens deze 48 uur uit je hoofd te zetten. Gaat dat maar moeilijk? Focus je dan op de werkdingen die wél goed gingen. Hierdoor geniet je meer van je prestaties en bouw je vertrouwen op zodat je op maandag weer kunt girlbossen.

5. Te veel met anderen bezig zijn

Maken je vriendinnen je helemaal gek om mee uit te gaan? Het is oké om nee te zeggen omdat je gewoon op de bank wil hangen in je eentje. Een beetje rommelen in huis, een gezichtsmasker, het kan heel ontspannen zijn om helemaal niets te hoeven op een zaterdagavond.

6. Plannen is jezelf verwennen

Wil je pure, onvervalste relax tijd? Dan is het wellicht handig om deze tijd in te plannen. En hoewel je eigenlijk géén to do lijstjes moet hebben in het weekend, kan een to do lijst zomaar zijn wat je nodig hebt. Wanneer je je plannen opschrijft -tijd alleen, tijd met vrienden, tijd om te lezen- maak je ze concreet is het makkelijker om je aan je plannen te houden.

7. Verkeerde definitie weekend

Als je de indruk hebt dat het weekend voor grote ontspanningsmomenten is, zoals naar het strand gaan, hangen in een hangmat of cocktails drinken bij een zwembad, zul je je misschien meer gestrest voelen als deze dingen niet gebeuren. Ontspanning kan niet worden afgedwongen en komt niet altijd in de vorm dat je het verwachtte.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock