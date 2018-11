Wat je sterrenbeeld zegt over hoe lang je nog single blijft

Je sterrenbeeld zegt heel veel over je wie je als persoon bent. En wat blijkt? Je sterrenbeeld kan je ook wat vertellen over je single status. Misschien vind je het juist heel fijn om single te zijn of kun je juist niet wachten totdat je je grote liefde ontmoet. Dit is wat jouw sterrenbeeld over je te zeggen heeft.

Ram: 21 maart t/m 19 april

Misschien wil je het te graag en lukt het daarom niet. Het kan nog een tijdje duren voordat je je prins ontmoet, want het gebeurt op een moment dat je het niet zal verwachten. Je bent zelfverzekerd en ongeduldig, wat niet de beste eigenschappen zijn voor een relatie.

Stier: 20 april t/m 20 mei

Je bent warm en liefdevol. Voor het einde van het jaar vind je nog iemand waar je dolverliefd op wordt. Je moet oppassen dat je niet te snel jaloers word, want dat is voor een relatie niet echt handig.

Tweelingen: 21 mei t/m 20 juni

Voor jou is het geen probleem om scharrels te vinden. Mannen vinden jou nieuwsgierig, maar ook oppervlakkig. Geef het allemaal nog wat tijd.

Kreeft: 21 juni t/m 22 juli

Jij bent alles wat een man nodig heeft. Je bent liefdevol op de momenten dat het nodig is. Aan de andere kant ben je ook enorm fantasierijk in bed. Binnen zes maanden heb jij je prins te pakken.

Leeuw: 23 juli t/m 22 augustus

De komende maanden moet je lekker blijven daten. Het is moeilijk om een man te vinden die net zo ruimdenkend is als jij.

Maagd: 23 augustus t/m 22 september

In februari ontmoet je jouw man die door je verlegenheid weet te kijken. Dat wordt een hele romantische Valentijnsdag.

Weegschaal: 23 september t/m 22 oktober

Je sterrenbeeld staat je dit keer een beetje in de weg. Ondanks dat je een hele romantische kant hebt, blijf je de komende tijd vrijgezel.

Schorpioen: 23 oktober t/m 21 november

Je bent heel vastberaden. Ga zo door, want binnenkort ontmoet je je ware liefde.

Boogschutter: 22 november t/m 21 december

Voor je gevoel ben je al veel te lang single geweest, maar daar komt bijna verandering in. De komende vakantie breng jij samen door met jouw ware liefde.

Steenbok: 22 december t/m 19 januari

Omdat je ambitieus bent stel je je niet genoeg open voor de liefde. Geef het online daten een kans.

Waterman: 20 januari t/m 18 februari

Je verleden zorgt ervoor dat je mannen niet meer zo snel vertrouwt. Je hebt een deuk in je zelfvertrouwen, maar je mag je daardoor niet laten weerhouden. Zodra je je helemaal openstelt ontstaat er misschien een mooi begin.

Vissen: 19 februari t/m 20 maart

Je zoekt iemand waarmee je al echt een toekomst wil opbouwen. Dit jaar zit het er helaas niet meer in. Geef jezelf eerst nog wat tijd om jezelf te ontdekken en om erachter te komen waar je naar op zoek bent in de liefde.

Bron: viva.nl | Beeld: iStock