Waarom je met dit mooie weer een goed boek zou moeten pakken

Nu het kwik weer tot boven de dertig graden gestegen is is het de ideale tijd om jezelf op het strand of in je achtertuin in het goed boek te verliezen. En dat is niet alleen voor de boekenwurmen onder ons.

Lees ook: Tadaaa! Dít zijn de vakantieboeken van deze zomer

Mensen die lezen kunnen enorme voordelen zien voor hun gezondheid en geluk. Daarnaast is gebleken dat het lezen van een papieren boek nog beter is dan de digitale variant. Pak dus eens een paperback uit je kast die je al lang op je leestlijstje had staan. Er gaat niets boven de geur van oude boeken, het kraken van de kaft of het niet hoeven opladen van een batterij. Mochten dit niet genoeg redenen voor je zijn, dan hebben we er hieronder nog een paar op een rijtje gezet:

Lezen maakt intelligenter

Niet alleen vergroot je je woordenschat door het lezen van een fijn boek, ook leer je meer over de wereld om je heen. Zoals Dr. Suess eens schreef: ‘The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.’ En dat klopt volgens ons als een bus! Bovendien kan het je hersencapaciteit vergroten. Je jogt om je conditie te verbeteren, zo kun je ook lezen om je geheugenfunctie te trainen.

Door te lezen kun je empathischer worden

Dit gebeurt vooral wanneer je fictie leest. Je kunt je tijdens het lezen van een goed verhaal volledig verliezen in een karakter die in eerste instantie niet op jezelf lijkt. Toch kun je je vaak in zijn of haar emoties vinden, waardoor je eerder begrip zult hebben voor mensen in de ‘echte wereld’.

Lezen kan je helpen ontspannen.

Er is een reden om tegen een goed boek (en misschien een glas wijn) aan te kruipen na een lange dag klinkt zo aantrekkelijk. Onderzoek suggereert dat lezen kan werken als een serieuze stress-buster. Een onderzoek uit 2009 door Sussex University-onderzoekers toonde aan dat lezen de stress met maar liefst 68 procent kan verminderen.

Bron: Real Simple | Beeld: iStock