Waarom je altijd een extra handdoek moet meenemen naar de sauna

Heerlijk, de sauna! Even lekker ontspannen. Maar heel hygiënisch is het niet. De warmte in combinatie met al dat gezweet, is namelijk een paradijs voor bacteriën. Vergeet daarom niet twee handdoeken mee te nemen als je een bezoekje brengt aan de sauna. Eentje waar je in de sauna op kunt gaan zitten en een schone waarmee je je na het douchen kunt afdrogen.

Bankjes

In de sauna is het lekker warm, maar ook erg vochtig. Daarnaast – moet je maar eens opletten – zijn er heel veel houten bankjes. Dé perfecte plekken voor bacteriën, want die nestelen zich in de bankjes. Het is daarom beter om op een handdoekje te gaan zitten, want zo voorkom je direct huidcontact met de banken. Als je dat namelijk wel hebt, direct huidcontact, kan dat gezondheidsproblemen veroorzaken. Denk hierbij aan maag- of huidklachten, zoals een schimmel of huiduitslag.

Extra tip

Daarnaast is het ook slim om het luikje voor de luchtcirculatie te checken in de sauna. Dit luikje moet namelijk gesloten zijn als de sauna opwarmt, maar op alle andere momenten moet het open zijn. Hiermee voorkom je dat schimmels zich gaan vormen in de sauna die schadelijk zijn voor je gezondheid.

Bron: Libelle | Beeld: iStock