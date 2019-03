Bewezen: van deze drie dingen raken vrouwen écht opgewonden

De ene vrouw wordt opgewonden van een kus in haar nek, terwijl een andere vrouw al genoeg heeft aan alleen het kijken naar iemand met een baardje of strakke kaaklijn. Iedere vrouw is anders, maar toch is uit onderzoek gebleken dat er drie dingen zijn die zorgen voor gierende hormonen bij ons allemaal.

Voor het onderzoek ondervroegen de wetenschappers maar liefst 662 heteroseksuele vrouwen met een relatie. Hieruit bleek dat er drie dingen zijn waardoor vrouwen meer seksuele verlangens krijgen.

Intimiteit

Het eerste ding waar vrouwen opgewonden van raken, is intimiteit. ‘Terwijl mannen de neiging hebben om seks te zien als een manier om intimiteit te ervaren, zien vrouwen seks als gevolg van een goede emotionele band’, zegt psychologe Kathryn Hall. ‘Dat geeft hen zin om te vrijen.’ Door vrouwen wordt intimiteit geassocieerd met affectie en betrokkenheid.

Persoonlijke zelfstandigheid

Het is belangrijk in een relatie om je eigen ding te blijven doen en je eigen karaktereigenschappen te behouden. Hierdoor blijf je jezelf en is het makkelijker om van je partner opgewonden te raken. Dit komt doordat er emotionele ruimte is tussen jullie en er meer mogelijkheden zijn voor onverwachte dingen. Maar niet alleen die emotionele ruimte zorgt voor meer zin in seks. Zo is uit een eerder onderzoek gebleken dat een fysieke afstand ook kan zorgen voor een hoger libido. ‘Als iets op een bepaald moment onbereikbaar is, kan het ervoor zorgen dat je er juist naar gaat verlangen’, aldus psychotherapeute Esther Perel. ‘In dat opzicht kun je er dus van uitgaan dat afstand je seksuele verlangens een boost kan geven. Ook kan door afstand lust worden opgewekt, omdat je fantasieën meer de vrije loop laat gaan.’

Bevestiging krijgen

Waar vrouwen het meest opgewonden van raken, is de bevestiging dat ze aantrekkelijk zijn. ‘Een vrouw die zich aantrekkelijk en gewild voelt, heeft meer zin in seks omdat ze zelfverzekerder is’,legt onderzoekster Prekatsounaki uit. ‘Zelfbevestiging is daarbij het belangrijkst, maar als ze die bevestiging ook extern krijgt, gaat haar zelfvertrouwen nog meer omhoog.’

Bron: HLN.be | Beeld: iStock