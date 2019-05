Heb jij al gekeken of je op het midden van je pols een moedervlek hebt zitten? Het blijkt dat heel veel vrouwen dit bruine plekje hebben op dezelfde plek. Bizar! De mythe gaat viraal.

Twitter gaat los

Twitteraar Aaryn Whitely plaatste foto’s van haar pols en die van haar vriendinnen op social media. Ze hadden allemaal dezelfde overeenkomst: een moedervlek in het midden van hun pols. Is dit toeval of heeft elke vrouw deze moedervlek? “Dames… je hebt een moedervlek in het midden van je pols of is dit een mythe?”, schreef Aaryn bij haar post. En wat blijkt? Binnen no-time reageerden duizenden vrouwen met foto’s van precies dezelfde moedervlek.

De tekst gaat verder onder de tweet.

ladies….. u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj — aaryn ✰ (@aarynwhitley) May 22, 2019

Lees ook:

Een moedervlek op de verkeerde plek? Zo kom je ervan af

Moedervlek

De kleine bruine plekjes op de huid worden meestal gevormd als gevolg van overproductie van pigment (melanine). Maar waarom hebben zoveel vrouwen deze vlek op dezelfde plek? Niemand weet het antwoord nog. Best eng!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: Twitter, iStock