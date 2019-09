Helaas maar waar: vrouwen zijn niét beter in multitasken dan mannen

Meerdere dingen tegelijk doen? Makkelijk. Je to-do lijst afwerken terwijl je alvast je sportkleding aantrekt, is dan ook een fluitje van een cent. Of toch niet?

Lang werd gedacht dat vrouwen een ster waren in meerdere dingen tegelijk doen, terwijl dat bij mannen soms lastig was. Onzin natuurlijk, maar nu blijkt ook uit een nieuwe studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One dat er inderdaad weinig verschil zit tussen beide seksen in het kunnen multitasken.

Geen stereotype

Hiervoor werden 48 mannen en 48 vrouwen onderzocht terwijl ze verschillende taken moesten uitvoeren. De ene keer wisselden ze deze klusjes af, de andere keer moesten bijvoorbeeld twee zaken tegelijk. Daarbij werd vervolgens gekeken door de wetenschappers hoe accuraat en ook hoe snel de proefpersonen deze opdracht(en) konden uitvoeren. Het resultaat? Geen verschil tussen mannen en vrouwen kon worden opgemerkt. “Onze bevindingen bevestigen het wijdverspreide stereotype – dat vrouwen beter kunnen multitasken dan mannen – niet.”

Verschillende soorten multitasken

Volgens expert Theo Compernolle is deze uitslag ook helemaal niet zo vreemd. Volgens hem bestaan er namelijk eerder twee verschillende soorten multitasken (serieel en simultaan), dan dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen man en vrouw. “Als je aan simultaan multitasken doet – bijvoorbeeld e-mails schrijven terwijl je aan een conference call deelneemt – switch je voortdurend van de ene taak en context naar de andere”, aldus de hoogleraar. “Het resultaat is navenant: informatie en energie gaan verloren, je stressniveau verhoogt en je zal meer domme fouten maken. Vermoeiend en afschuwelijk inefficiënt.”

Lees ook

Het ligt niet aan jou: vrouwen hebben heftigere katers dan mannen

Continue onderbroken

Doordat je je door al dat multitasken eigenlijk maar lastig kunt focussen op één taak, kunnen we volgens hem tegenwoordig spreken van de homo interruptus. En dat is best gevaarlijk: “Ons brein houdt absoluut niet van zulke plotse onderbrekingen in de informatiestroom. Het zal ze daarom proberen op te vangen door te gissen. En dus hoor je zaken die nooit gezegd zijn.” Hoe lang we dan wel gefocust kunnen blijven? Slechts 11 minuten zonder onderbroken te worden. In een open office mag je rekenen op een magere twee minuten. Zijn tip? “Elimineer wisselingen radicaal en meedogenloos.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.