Zó komt het dat vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen

Zit jij al weken iedere avond met een dekentje, een grote kop thee én pantoffels op de bank, terwijl jouw partner zonder bibberen in een T-shirt door het huis loopt? Waarschijnlijk verklaart-ie je voor gek, maar nu is er bewijs dat je je niet aanstelt; vrouwen zouden het namelijk echt kouder hebben dan mannen.

Er zouden meerdere factoren meespelen bij het feit dat vrouwen het over het algemeen kouder hebben dan mannen. Zo komt het niet alleen door onze menstruele cyclus maar kunnen we ook ons vetpercentage en de evolutionaire ontwikkeling de schuld geven. Mannen hebben over het algemeen namelijk meer spiermassa dan vrouwen en een lager vetpercentage. Wat de kou betreft, is dat nadelig voor vrouwen. Waarom? Spieren geven warmte af, terwijl vet de warmte probeert vast te houden. Hierdoor koelen mannen op een comfortabelere manier af.

Hormonen

Daarnaast zouden vrouwenhanden een stuk kouder zijn dan de rest van het lichaam, waardoor je het automatisch kouder hebt. Bovendien spelen onze hormonen – voornamelijk tijdens de menstruatie – een rol spelen. En slik je de pil, dan zou je het óók sneller koud kunnen hebben. Dit komt doordat vrouwen die dit anticonceptiemiddel gebruiken, gemiddeld een hogere lichaamstemperatuur hebben. Wil jij dus de verwarming een graadje hoger zetten? Dit is je excuus!

Bron: Flair.be | Beeld: iStock