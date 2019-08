Het ligt niet aan jou: vrouwen hebben heftigere katers dan mannen

Heb je een gezellige avond gehad met je broer, beste vriend of partner? De kans is groot dat jij het de volgende ochtend een tikkeltje zwaarder hebt dan je mannelijke gezelschap. Volgens onderzoekers hebben vrouwen namelijk hevigere katers.

De heftigheid van de katers heeft alles te maken met de lichaamsbouw van mannen en vrouwen. Over het algemeen zijn vrouwen kleiner en wegen ze minder dan mannen. Dit is ook de reden dat vrouwen over het algemeen sneller dronken zijn dan mannen: per glas alcohol hebben vrouwen minder lichaamswater om de alcohol mee te vermengen.

Lees ook

Altijd ziek op je eerste vakantiedag? Dankzij deze tips niet meer



Vet en spieren

Ook hebben mannen gemiddeld meer spieren en minder vet dan vrouwen. Spieren bestaan vooral uit water, dus mannen hebben ook nog eens extra water om de giffen in de alcohol mee te vermengen. Drinken jij en je man dus precies hetzelfde aantal drankjes? Dan zal jij eerder aangeschoten zijn en ook de katers zullen niet hetzelfde aanvoelen: als vrouw zal je je waarschijnlijk veel beroerder voelen de volgende dag. Don’t shoot the messenger…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.