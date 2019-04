Ben je nog altijd de moed bij elkaar aan het rapen voor de grote voorjaarsschoonmaak maar kun jij je er maar niet toe zetten? Misschien is dit dan het laatste zetje dat je nodig hebt. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat – say what?! – een stoffig huis van negatieve invloed is op je dieet en slanke lijn.

Doe je er van alles aan om van dat ene kilootje af te komen, maar wil het maar niet lukken? Dan kan het zomaar betekenen dat je wat vaker met de stofzuiger door het huis mag gaan. Althans, volgens wetenschappers van de Nicholas School of the Environment van Duke University kan huisstof bijdragen aan de groei van vetcellen. Dit heeft het onderzoeksteam geconcludeerd na stofmonsters van 194 huishoudens in North Carolina onder de loep genomen te hebben. Deze werden afgebroken tot hun individuele chemicaliën (bijvoorbeeld ftalaten, vlamvertragers en weekmakers) en er vervolgens op getest of ze de groei van vetcellen stimuleerden. Wat bleek? “We ontdekten dat twee derde van de stofextracten in staat waren om de ontwikkelingen vetcellen te bevorderen en de groei van precursor-vetcellen voor de helft te bevorderen”, aldus hoofdonderzoeker Christopher Kassotis en zijn team.

Obesogenen

Stof is in feite een ophoping van onder meer dode huidcellen, vuil dat we van buiten meenemen en resten van schoonmaakmiddelen. Die laatste groep is al vaker gelinkt aan gewichtstoename. Zo kwamen onderzoekers van de European Society of Endocrinology tot de ontdekking dat huisstof een van de meest voorkomende bronnen is van chemicaliën die bekend staan als obesogenen. Deze hebben – zoals de naam al doet vermoeden – invloed op je lichaam en met name met hoe het vet opslaat.

Toch is het wél zo dat de laatste studie er nog een schepje bovenop doet. De knappe koppen achter dit onderzoek beweren dat zelfs een zeer lage concentratie chemicaliën in huisstof de groei van vetcellen kunnen stimuleren.

Meer onderzoek nodig

Wat de onderzoekers willen benadrukken, is dat de uitkomst van hun onderzoek slechts een herinnering is om zo min mogelijk chemische schoonmaakmiddelen te gebruiken. Ook zou er meer onderzoek nodig zijn om écht te kunnen zeggen of stof ons dikker maakt of niet. Afijn, uiteindelijk is het óók een goede stok achter de deur om wat vaker af te stoffen. Een schoon huis is immers ook fijn, toch? En als je een keer geen tijd of zin hebt om schoon te maken, en welke kledingmaat je ook hebt: vergeet nooit dat je hoe dan ook flair hebt!

