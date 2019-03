Sinds een paar dagen is de lente officieel begonnen en hebben we afgelopen weekend zelfs al mogen proeven van het zonnetje. Heerlijk! Maar kost het jou – ondanks de langere dagen – veel moeite om jezelf de deur uit te krijgen? En voel je je futloos? Je denkt misschien dat je nog last hebt van een winterdip, maar de kans is groot dat je last hebt van voorjaarsmoeheid. Want jep, da’s óók een ding.

Moe zijn, weinig energie hebben, je futloos voelen en wel willen, maar absoluut geen puf hebben: het zijn de symptomen van voorjaarsmoeheid. “Wie ieder jaar aan het einde van de winter last heeft van die futloosheid en daar een patroon in herkent, kan last hebben van voorjaarsmoeheid”, legt huisarts Edwin de Vaal uit aan NU.nl. “Hormonaal staat het lichaam nog in de wintermodus, vanwege de koude en donkere periode die we achter de rug hebben.”

Winterslaap

Wanneer je lichaam zich in de wintermodus is gegaan, bevindt het zich in een soort ruststand. “Dit is er vanuit de natuur bij ons in geprogrammeerd: vroeger was er in de winter minder eten en moest je dus zuinig omgaan met energie.” Dat is bij veel dieren dan ook nog steeds te zien: “Ze houden een winterslaap.”

Tips

Doordat de dagen korter zijn in de winter en door een gebrek aan zonlicht, maakt je lichaam in die periode minder vitamine D aan. Hierdoor kan het zijn dat je aan het begin van het voorjaar door die voorraad heen bent. “Hierdoor kun je moe worden en zelfs spier- en gewrichtspijn krijgen”, aldus De Vaal. Zijn advies luidt dan ook om vooral niet in bed te duiken om bij te slapen, maar juist actief te zijn en eropuit te trekken. “Ga vooral in de middaguren, als de zon het hardst schijnt, lekker naar buiten”, tipt de deskundige. “Maak een wandeling of pak de fiets naar het werk. Binnen kun je het licht opzoeken door de eettafel of het bureau bij het raam te zetten. Je lichaam registreert al die veranderingen en daardoor doorbreek je het winterslaapgevoel.”

Vitamine D

Tot slot is het volgens de ondervraagde huisarts een goed idee om je voedingspatroon aan te passen en vaker vitamine D-rijk voedsel op het menu te zetten. “Vette vis, bijvoorbeeld. Ook kun je overwegen om vanaf november een vitamine D-supplement te slikken, totdat de jas buiten weer uit kan.” Toch is het ’t belangrijkst om het licht op te zoeken. “Dat heeft niet alleen effect op je energielevel, maar ook op je stemming.”

Bron: NU.nl | Beeld: iStock