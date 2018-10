Wat is wijsheid: kun je beter vóór of na het eten sporten?

Eerst ontbijten en dan een rondje hardlopen, of de dag starten met sporten en dan een boterham naar binnen werken: wat is wijsheid?

Op welk moment van de dag je ook gaat sporten, het is altijd weer een ding. Ga je nu eerst sporten en dan eten, of andersom? Volgens experts draait het allemaal om balans.

Balans

Sporten op een lege maag is voor niemand fijn, maar een rondje rennen nadat je nét een vol bord spaghetti gegeten hebt, is ook geen pretje. Daarom is het belangrijk dat je de hele dag door voldoende eet en vlak voor je work-out niet meer nodig hebt dan een kleine snack. Begin je de ochtend graag met een sportles? Vergeet dan vooral niet om vooraf iets te eten.

Wanneer precies?

Eet je iets vóór het sporten, dan kun je het best voor een snack (tussen 200 en 300 calorieën) kiezen die veel koolhydraten en voldoende eiwitten bevat. Waar je ook rekening mee moet houden, is dat het voedingsproduct een laag vetpercentage heeft. Het duurt namelijk even voordat vetten verteerd zijn, waardoor je misselijk kunt worden als je dit vóór het sporten binnenkrijgt. En o, de snack kun je het best tussen drie kwartier en een halfuur vóór je work-out naar binnen werken. Succes!

