Volgens dít onderzoek is 2 minuten alles geven even goed als 30 minuten sporten

Goed nieuws voor degenen die een hekel hebben aan sporten! De ideale work-out lijkt steeds korter te worden, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Nu wordt zelfs gezegd dat je slechts twee minuten volle bak hoeft te sporten om hetzelfde resultaat te boeken als met een halfuur zweten. Klinkt niet verkeerd, toch?

Wat vooraf gezegd moet worden, is dat het een kleinschalig onderzoek betreft. Maar toch: de resultaten mogen er wezen, wat ons betreft.

Verschillende work-outs

Voor het onderzoek – dat verscheen in het vakblad American Journal of Physiology – schakelden wetenschappers van de Australische Victoria University acht volwassenen in. Zij moesten drie verschillende work-outs doen, telkens met zo’n zeven dagen rust tussen de sessies. Tijdens de eerste work-out moesten de proefpersonen een halfuur op constante snelheid fietsen, met een inspanning van vijftig procent. De training erop was iets heftiger: vier keer vijf minuten doortrappen, met 75 procent inspanning. De laatste keer moesten ze vier keer dertig seconden fietsen, wél met honderd procent inspanning. Tussen de sprintjes door mochten ze 4,5 minuten rusten.

Aan het eind van iedere training werd de spiermassa rond de dijen berekend om in kaart te brengen hoeveel energie ze hadden verbruikt. Hierbij werd ontdekt dat de hoeveelheid mitochondriën – organismen die cellen voorzien van energie – na de work-out van een halfuur en na de laatste training nauwelijks verschilden.

Afwisseling

Conclusie: een HIIT-training zou volgens de knappe koppen even goed zijn voor je lijf als langer trainen op de helft van je kracht. Toch zal je moeten afwisselen, zo stelt Simon van Langenhove, coach bij EnergyLab. ‘HIIT-trainingen zijn nooit de beste langetermijnvisie. Probeer oefeningen en trainingsvormen af te wisselen voor een algemene fitheid en zie ze niet als vervanging maar als een aan aanvulling op het aanbevolen half uurtje matige beweging per dag.’

