Je hebt ‘m vast weleens voorbij horen komen: summer bodies are made in winter. Heb jij het gezonde eten en trainen alleen flink vooruitgeschoven, en schiet de stress nu tóch een beetje toe? Door bepaalde voedingsmiddelen te eten vóór het sporten, kun je ervoor zorgen dat je vetverbranding een boost krijgt. Geen zorgen, dus.

Waar de één het liefst een banaan eet voor het sporten, gaat een ander beter op een rijstwafel met een laagje jam. Maar wat kun je het best eten als je sneller vet wil verbranden? Verschillende deskundigen doen uit de doeken.

1. Ananas

Als we Shaikh Sadaf – endocrinoloog aan de Universiteit van Londen – mogen geloven, is ananas de ultieme pre-workout snack. “Ananas bevat veel koolhydraten, maar ook veel vezels, waardoor je langer van de voordelen kan genieten en dat zonder pieken in je bloedsuikerspiegel”, legt ze uit aan SheKnows. “Bovendien zit ananas boordevol water waardoor je ook beter gehydrateerd blijft tijdens je training.”

2. Havermout

Ontbijt jij iedere ochtend met havermout? Goed bezig! Het is namelijk een bron van vezelrijke complexe koolhydraten die voor veel energie zorgen. Eet je dit voordat je gaat sporten, dan zal je merken dat je veel meer uit je training kunt halen. Let er in de winkel wél op dat je de volkoren variant in huis haalt. Daarmee is de kans op pieken in je bloedsuikerspiegel een stuk kleiner.

3. Bananen

Omdat bananen veel koolhydraten en vezels bevatten, is het een goed idee om deze voor het sporten te nuttigen. “Op zo’n moment kun je het best voedingsmiddelen eten met een hoog koolhydraatgehalte”, aldus gezondheidsexpert Usama Azam. “Die zullen je niet alleen extra energie geven, maar je ook helpen bij het verbranden van vet.”

4. Fruit en noten

“Combineer vezelrijk fruit zoals een appel met plantaardig voedsel dat zowel eiwitten als vetten bevat zoals een handjevol amandelen”, adviseert diëtiste Rachel Fine. “Die zorgen voor een goede mix tussen complexe koolhydraten, gezonde vetten en eiwitten, waardoor je beter gaat presteren en ook je vetverbranding een boost krijgt.”

5. Water met citroensap

Volgens Azam doe je er goed aan om een kwartier vóór je training een glas water te drinken met het sap van een halve citroen. “Citroenen helpen om je metabolisme te verhogen en extra calorieën te verbranden tijdens het sporten.”

Bron: HLN.be | Beeld: iStock