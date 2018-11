7 voedingsmiddelen die je altijd in huis moet hebben voor een gezonde levensstijl

Elke ochtend is het weer hetzelfde liedje: je bent te lui om ontbijt te maken en grijpt naar een snelle boterham met chocopasta. Ook ’s avonds ben je vaak liever lui dan moe. Maar met deze 7 gezonde voedingsmiddelen in huis is dat voorgoed verleden tijd.

1. Havermout

Er is een reden waarom havermout de laatste jaren in populariteit gestegen is. Het heeft een cholesterolverlagende werking, is goed voor het hart én is rijk aan vitamine B en kalium. Intussen hoeven we je niet meer te vertellen dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, dus zorg ervoor dat je altijd een doos havermout in je keukenkast hebt staan, zodat je ’s ochtends een gezonde optie hebt.

2. Citroenen

Citroenen kunnen worden verwerkt in zowat alles: drankjes, gerechten, vinaigrettes en snacks. Ze bevatten meer dan 100 procent van je dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C, zijn rijk aan calcium en zuiveren je maag.

3. Peulvruchten

Concreet: (kikker)erwten, bonen en linzen. Als je je bord voor twee derde vult met peulvruchten, zal je een voldaan gevoel hebben, maar niet aankomen. Erwten zitten barstensvol vitamine B2, vitamine C, vitamine B1 en zink, terwijl bonen en linzen een bron van eiwitten zijn. Maar de beste eigenschap van bonen en linzen? Je kan ze makkelijk invriezen. Koop peulvruchten dus in grote hoeveelheden (goed voor de portemonnee!) en vries ze in kleine zakjes in, zodat je altijd een plan B hebt als je zonder groenten zit.

4. Eieren

Eieren zitten barstensvol antioxidanten die volgens verschillende wetenschappelijke studies de kans op hart- en vaatziekten en kanker zouden verkleinen. Gepocheerd op een toast met avocado of hardgekookt in een slaatje: eieren zijn lekker op elk uur van de dag.

5. Spinazie

Ook spinazie is een musthave in de keuken. De bladgroente is arm aan calorieën, bevat amper vet en is rijk aan vitaminen en mineralen. Spinazie is vooral goed als je een energiedipje hebt. Als vieruurtje een smoothie met spinazie en fruit drinken is dus een veel slimmere optie dan een chocoladereep te verorberen.

6. Amandelen

Noten bevatten over het algemeen veel (gezonde) vetten en dus helaas ook veel calorieën. Toch is het veel gezonder om een handvol amandelen te eten dan een zak chips open te trekken. Amandelen gaan namelijk het hongergevoel tegen en zijn rijk aan vezels, antioxidanten en proteïnen. De perfecte snack, dus!

7. Knolgewassen

Zoete aardappelen, wortelen, pompoenen, rapen… Knolgewassen zijn de ideale voedingsmiddelen om rijst en pasta mee te vervangen. Ze zijn rijk aan vezels en zorgen al snel voor een verzadigd gevoel. Test het vanavond nog uit!

