Deze voedingsmiddelen zorgen direct voor een flinke energieboost

Kom je ’s ochtends maar moeilijk op gang of beland je iedere middag rond een uur of drie in een gigantische dip? Loop niet meteen naar het koffiezetapparaat, maar kies eens voor iets anders. Er zijn namelijk veel meer voedingsmiddelen die je een instant energieboost kunnen geven! Onderstaande, bijvoorbeeld:

Lees ook: Dít moeten we proeven! Deze nieuwe kroket is alleen voor echte zoetekauwen

1. Appel

Je pakt er gemakkelijk eentje mee uit de fruitschaal en kunt dit fruit gemakkelijk meenemen. We hebben het over… appels. Ze zitten vol stoffen die de bloedsuikerspiegel op balans weten te houden en de natuurlijke suikers die erin zitten, zorgen voor een opkikker. Nog een fijne bijkomstigheid: appels zijn goed voor de spijsvertering. Tip: eet er eentje vóór je maaltijd, en je zal je eten beter verteren én je nooit meer overeten.

2. Water

Als je meer energie nodig hebt, denk je waarschijnlijk eerder aan een kop koffie dan een glas water. Maar wist je dat water óók zorgt voor een energieboost? Door je lichaam goed te hydrateren, zorg je ervoor dat giftige stoffen uit het lichaam gedreven kunnen worden. Daarnaast functioneert je lichaam beter wanneer je genoeg water drinkt, waardoor je je energieker voelt.

3. Avocado

Van avocado’s maak je niet alleen heerlijke guacamole, ze zorgen ook nog eens voor een flinke dosis energie. Bovendien zorgen ze voor een betere bloeddruk, te danken aan het kalium dat erin zit.

4. Amandelen

’s Middags behoefte aan een snack? Neem dan een paar amandelen. Deze stillen je honger en zitten boordevol stoffen die je energieniveau een boost geven.

5. Havermout

Begin je de ochtend met een boterham met pindakaas? Vervang deze door een kom havermout. Hier zit veel vitamine B in, wat bijdraagt aan een beter zenuwstelsel en sterkere botten. Wat ook voordelig is, is dat havermout langzaam wordt omgezet in energie. Dit zorgt ervoor dat je er lang op kunt teren.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock