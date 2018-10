Griep voorkomen? 4 vieze gewoontes die je moet vermijden

Niemand zit erop te wachten, maar je hebt het sneller te pakken dan je wilt: griep. Vre-se-lijk. Maar je kunt het risico op de rottige kwaaltjes wel verkleinen, namelijk door een paar vieze gewoontes uit de weg te gaan.

1. Je tas op de grond zetten

In de trein, in een cafétje of wanneer je op de bus staat te wachten: uit gemak zet je vaak je tas op de grond. En dat die ontzettend vies is, staan we eigenlijk niet bij stil. Al die bacteriën waar je tas mee in aanraking komt, blijven erop kleven en neem je vervolgens mee naar huis. Ieuw…

2. Je handen niet goed genoeg wassen

Dat je je handen moet wassen na een toiletbezoek, is niets nieuws. Maar ze goed en lang genoeg wassen, schiet er weleens bij in. Want hoeveel tijd besteed jij nu eigenlijk aan het wassen van je duimen? Het klinkt misschien gek, maar die moet je dus extra goed wassen. Dit heeft alles te maken met de vieze oppervlakken die je met je duimen extra vaak aanraakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van de knopjes van de afstandsbediening? Of het scherm van je smartphone?

3. Tandenborstels bij elkaar in één bekertje

Staan in jouw badkamer alle tandenborstels bij elkaar in één bekertje en leunen ze continu tegen elkaar aan? Bij veel mensen is dit het geval, maar gezond is anders. Alle bacteriën die op de tandenborstel van jouw lief leven, zien namelijk hun kans schoon om over te springen naar de jouwe, en andersom.

4. Nooit de lichtknoppen schoonmaken

Boen jij regelmatig de vloer, het aanrecht en badkamer, maar vergeet je daarbij de deurklinken en lichtknoppen schoon te maken? Vaak wemelen die van de bacteriën, dus je weet wat je te doen staat.

