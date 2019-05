Iew: dít is het meest vieze plekje in de auto

Hoe pak jij het aan als je de auto aan de binnenkant schoonmaakt? Beetje stofzuigen, doekje over de ramen en het dashboard, en klaar? De volgende keer als je gaat boenen, kan je dít plekje beter ook maar even meenemen.

Je zou misschien de handgrepen of het knopje voor het raam verwachten, maar we hebben het over de veiligheidsgordels. Uit een onderzoek van verzekeringsmaatschappij Netquote blijkt namelijk dat de autogordel het vieste plekje van de auto is. Hier zouden zich meer bacteriën bevinden dan – houd je vast – op een wc bril… Bah.

Kanttekening

Eén dingetje: het onderzoek werd uitgevoerd in taxi’s. Grote kans dus dat het in jouw auto iets minder extreem is, aangezien je niet tientallen mensen per dag vervoert. Toch zijn de resultaten van het onderzoek wel schrikwekkend, taxi’s zijn namelijk júíst verplicht de boel schoon te houden.

Volgens microbioloog Jason Tetro zijn alle plekken die regelmatig door verschillende mensen worden aangeraakt, vatbaar voor veel bacteriën. “Bij gezinsauto’s moeten vooral de vloermatten niet worden overgeslagen bij de schoonmaak. Vooral niet als je iets hebt gemorst”, aldus Tetro. “Andere plaatsen zijn de ventilatieopeningenen de bekerhouders.”

Driestappenplan

Zeg eens eerlijk: wanneer heb jij voor het laatst de auto, inclusief veiligheidsgordels, schoongemaakt? Jason Tetro heeft een stappenplan gemaakt voor hoe je dit het beste kunt doen:

Trek de veiligheidsgordel helemaal ‘eruit’. Gebruik een reinigings- of desinfectiemiddel en zorg ervoor dat de riem meer dan vochtig is. Gebruik een doekje en ‘druk’ als het ware de chemicaliën in de stof.

En klaar! Misschien een leuk klusje voor het weekend?

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock