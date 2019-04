Waarom diëten niet werken: 5 verrassende redenen

Dat crash diëten niet werken, weet je waarschijnlijk allang. Je lichaam gaat dan immers in de spaarstand, waardoor je minder energie verbruikt en aankomt zodra je weer normaal gaat eten.

Maar waarom lijken ‘normale’ diëten ook niet te werken? Het kan zijn dat je een paar steekjes laat vallen. Dit zijn vijf verrassende redenen waarom diëten niet het beoogde gewichtsverlies tot gevolg hebben:

1. Niet alle calorieën hebben hetzelfde effect

Het lijkt simpel: als je minder calorieën binnenkrijgt dan je verbruikt, val je af. Toch hebben niet alle calorieën hetzelfde effect op je gewicht. Laten ze je bloedsuikerspiegel stijgen doordat ze snelle koolhydraten bevatten, dan zorgen ze voor de aanmaak van insuline. Insuline is het hormoon dat de suikers uit je bloed naar je spieren en organen vervoert, waardoor deze van brandstof worden voorzien en je suikerspiegel weer daalt. Heb je meer suiker binnengekregen dan je spieren en organen nodig hebben, dan dumpt insuline het overtollige deel in je vetcellen en houdt het daar vast. Om deze reden kun je beter koolhydraten tellen dan calorieën.

2. Je krijgt te weinig gezonde vetten binnen

De meeste diëten focussen nog steeds op het vermijden van vet om af te vallen. Terwijl gezonde vetten je juist helpen om gewicht te verliezen. Ze geven je lange tijd een verzadigd gevoel en zorgen voor een langzame en gestage afgifte van energie, zodat je lijf deze energie ook helemaal kan verbruiken. Op deze manier voorkomen vetten de opslag van vetreserves in onze vetcellen. Gezonde vetten uit voeding stimuleren bovendien je stofwisseling en stimuleren de aanmaak van het verzadigingshormoon leptine. Dit is eveneens bevorderlijk voor je gewicht. Gezonde vetten vind je onder andere in olijfolie, avocado, vette vis en noten.

3. Je gaat in tegen het natuurlijke overlevingsmechanisme van je lijf

Om gewicht te verliezen, heb je wilskracht nodig. Toch red je het niet op wilskracht alleen. Als je jezelf een strikt eetpatroon oplegt waarbij je jezelf uithongert, houd je het niet vol.

Je lichaam is nu eenmaal ingesteld op overleven, waardoor allerlei processen in je lijf ervoor zorgen dat je tijdens het dieet alleen maar meer trek krijgt en je enorm verlangt naar suiker en andere ongezonde etenswaren. Onder andere door een verhoogde aanmaak van hongerhormonen. Hiermee probeert je lichaam je voortbestaan veilig te stellen en te compenseren voor de voedingsstoffen die je je lichaam hebt onthouden. Dit overlevingsmechanisme is zo krachtig, dat zelfs jouw wilskracht hier niet tegen bestand is. Op een gegeven moment bezwijk je voor een snack en dan is het hek van de dam. Prop je je tijdens een eetbui vol met vetarme, koolhydraatrijke voedingsmiddelen, dan neemt je honger alleen maar toe en vertraagt je stofwisseling des te meer.

4. De samenstelling van je darmflora is niet optimaal

De bacteriën die in je darmen leven, hebben ontzettend veel invloed op de manier waarop je voedsel en voedingsstoffen opneemt. Zo zijn er bacteriën die ervoor zorgen dat je meer calorieën uit voedsel opneemt. Heb je veel van deze bacteriën in je darmen, dan kun je eerder last krijgen van overgewicht. Wil je afvallen, dan kun je dus beter aan een gezonde darmflora werken dan een dieet volgen.

5. Je hebt stress

Als je je druk maakt over je werk, je kinderen of je gewicht, dan kan dat ervoor zorgen dat je niet afvalt. Ben je gestrest, dan maakt je lichaam namelijk het stresshormoon cortisol aan. Op zijn beurt zorgt dit voor een stijging van het insulineniveau. We zagen al dat insuline zorgt voor vetopslag. Ook als je gefrustreerd raakt omdat je niet in slaap kunt komen, heeft dat eenzelfde effect op je gewicht. Moeite met inslapen kan komen door het gebruik van mobiele telefoons en tablets, maar ook door tv kijken in de avonduren. Het licht dat van deze apparaten afkomt, zorgt er namelijk door dat je slaap-waakritme uit balans raakt. Wil je afvallen, dan is het dus vooral zaak om je telefoon en tablet op tijd uit te zetten en te zorgen voor voldoende ontspanning in je dagelijks leven.

Tekst: Annemiek (Puur Figuur) | Beeld: iStock