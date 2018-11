In een tijd waarin de meeste mensen antwoorden met ‘ja, druk’ op de vraag hoe het met ze gaat, is het geen overbodige luxe om te weten hoe je (snel) kunt ontspannen. Zeker introverte mensen hebben in de drukte van de huidige maatschappij baat bij geregeld wat ‘de-stress’, maar eigenlijk wij allemaal wel. Want altijd maar in standje tien door het leven razen, daar wordt toch niemand blij van?

1. Kies je vrienden

Vrienden doe je (als het goed is) gedurende je hele leven op. Naast je besties die je nog relatief kort kent, heb je waarschijnlijk ook mensen om je heen waar je in de kleuterklas nog zandgebakjes mee bakte. Deze vrienden zullen misschien totaal anders zijn dan jij nu bent, maar wellicht ben je bij hen juist het meest jezelf omdat je ze al zo lang kent. Aan de andere kant zul je misschien meer kunnen lachen met vrienden die recenter in je leven zijn gekomen. Het komt erop neer dat je je bewust wordt van het soort vrienden dat je hebt en bewuster afstemt op jouw behoefte van dat moment en daardoor dus goed oplaadt tijdens een afspraak. Los daarvan kan ook zijn dat je bepaalde vrienden hebt waar je helemaal geen energie van krijgt (maar die eerder energie kosten). Het is gemakkelijker te voelen wat iemand voor je betekent, direct nádat je hebt afgesproken. Is dat gevoel vaker dan eens niet fijn? Kijk dan of je iemand nog wel in je leven wilt houden.

2. Weg met die koffie

Natuurlijk ben je geneigd om in de drukte naar een kop koffie te grijpen. Je moet immers in die malle molen mee blijven rennen, en koffie houdt je op de been. Toch blijkt uit onderzoek gepubliceerd door American Association for the Advancement of Science dat introverte mensen juist slechter gaan presteren na zo’n kop caffeine. Beter is dus om water of groene thee te drinken. Daarbij: door jezelf vol te stoppen met oppeppende middelen als caffeine, voel je ook niet meer aan als het teveel is en blijf je dus over je grenzen heen gaan.

3. Maak tijd vrij voor niks

Een onderzoek, uitgevoerd door de BBC, adviseert af en toe wat tijd voor jezelf vrij te maken. Schrap dus geregeld wat in je agenda, om even niets te hoeven doen. De tijd die vrij komt mag je helemaal aan jezelf besteden. Ga in bad, ga je nagels lakken als je daar blij van wordt, wandel een stuk langs het strand, ga in je eentje naar de film, doe iets waar je écht van geniet. Maar doe dit alleen, dus even níet in het gezelschap van je partner of een vriend(in).

Bron: Purewow | Beeld: iStock