Verkoudheid voorkomen? Deze tip helpt je op weg

Is iedereen om je heen aan het snotteren en niezen? Het laatste waar jij op zit te wachten is natuurlijk om er straks óók zo bij te zitten. Gelukkig kan een verkoudheid voorkomen worden met een simpele tip.

Althans, voor degenen die graag vroeg onder de wol kruipen, is het advies een simpele opgave. Uit onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad Sleep blijkt dat onvoldoende slaap een sterke link heeft met een lagere weerstand en ziek worden.

Vier keer zoveel kans

Dat een goede nachtrust belangrijk is, weten we natuurlijk al een tijdje. Maar nu blijkt dat je vier keer zoveel kans hebt op een verkoudheid als je vijf à zes uur slaapt in plaats van minstens zeven uur. Hoe uitgeruster je lijf, hoe beter het zich kan weren tegen bacteriën. Dus… je weet wat je te doen staat!