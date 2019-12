Op een rij: dit verandert er allemaal aan de donorwet in 2020

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat brengt uiteraard een aantal veranderingen met zich mee. Zo komt er in 2020 bijvoorbeeld een nieuwe donorwet. Maar wat wordt er precies anders per ingang van 1 juli? En wat betekent dat als je nog nooit je keuze hebt aangegeven in het Donorregister? Flair zet het op een rij.

De één heeft direct na zijn of haar achttiende verjaardag aangegeven dat-ie donor wil zijn of niet, de ander heeft de brieven – bewust of onbewust – genegeerd en nooit iets aangegeven in het Donorregister. Behoor jij tot die laatste groep? Dan ben je op dit moment automatisch geen donor. Maar dat gaat veranderen per ingang van 1 juli 2020. Ben je achttien jaar of ouder, ben je ingeschreven in een Nederlandse gemeente en geef je niet aan dat je niet wil doneren? Dan kom je automatisch in het Donorregister te staan. Hierin geef je aan of je na je overlijden wel of geen organen en weefsels wil afstaan aan patiënt. Heb je dit ingevuld, dan zijn je familie en vrienden ervan op de hoogte wat jouw keuze zou zijn geweest.

Donorwet 2020

Nu is het niet zo dat je 1 juli 2020 met rode stift moet omcirkelen in je agenda, omdat je anders ineens donor bent zónder dat je ervan af weet. Als je voor die datum nog geen keuze hebt ingevuld, ontvang je nog een brief ter herinnering. Vul je na de eerste brief niets in, dan krijg je zes weken later nog een tweede. Laat je beide voor wat ze zijn en geef je alsnog niets aan in het Donorregister, dan komt er volgens de nieuwe donorwet ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. Dat betekent dat je organen en weefsels na jouw overlijden naar een patiënt kunnen gaan, maar dit wordt in het ziekenhuis wel eerst besproken met je nabestaanden. Wanneer jouw familie er zeker van is dat je écht geen donor wilde zijn en dat aan de arts kan uitleggen, gebeurt er niets met jouw organen en weefsels. Als je jouw keuze invult in het Donorregister, kunnen daar geen onduidelijkheden over ontstaan en staat er precies wat jij wil. Als er automatisch ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ achter jouw naam is gezet, dan ontvang je ook daarover weer een brief.

Vier opties Donorregister

In het Donorregister kun je kiezen voor verschillende opties. Of je geeft aan of je wel of geen donor wil worden, óf je kiest ervoor dat iemand anders daarover mag beslissen wanneer jij overleden bent. Zo kun je dus bijvoorbeeld jouw partner, ouders, broer of zus laten bepalen. Flair legt de verschillende opties nog even uit:

Ja, ik geef toestemming. Hiermee geef je aan donor te willen worden. Je kunt er daarbij voor kiezen om al jouw organen en weefsels beschikbaar te stellen, maar kunt hierin ook een selectie maken. Dit kun je invullen op het formulier. Nee, ik geef geen toestemming. Met deze optie geef je aan geen donor te willen worden. Mijn familie of partner beslist. Kies je voor deze optie, dan kies je ervoor om jouw nabestaanden de knoop door te laten hakken na jouw overlijden. Een door mij gekozen persoon beslist. Hierbij is het belangrijk om te melden dat je jouw keuze altijd kunt veranderen.

Keuze invullen

Heb je jouw keuze in het verleden al doorgegeven? Dan blijft deze onveranderd en hoef je in principe niets te doen. Wil je jouw keuze doorgeven? Dat kan via www.donorregister.nl, maar ook per post. Hier kun je niet alleen invullen of je wel of geen donor wil zijn, maar kun je ook je huidige keuze bekijken en eventueel veranderen. Die optie blijft overigens altijd bestaan. Mocht je dus van gedachten veranderen, dan kun je dat aangeven via de website. Je kunt ook de Donorinformatielijn (0900 – 821 21 66) bellen als je hulp nodig hebt.

